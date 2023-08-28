Porsche выпустил лимитированные кроссовки Puma в честь 60-летия Porsche 911

Porsche решил отпраздновать юбилей спорткара Porsche 911 выпуском двух лимитированных моделей кроссовок, созданных в коллаборации с компанией Puma. Компания также анонсировала выход ограниченной версии Porsche 911 S/T

Обе модели кроссовок - Retro и Heritage были разработаны к юбилею автомобиля и стали отражением его культовой истории. При этом, Puma Retro символизирует прошлое Porsche 911, а Puma Heritage - его настоящее. Спортивная обувь выйдет ограниченным тиражом, каждая пара в котором будет пронумерована. Всего будет выпущено 1972 пары Puma Retro и 1963 пары Puma Heritage.

Кроссовки Retro визуально напоминают классический Porsche 911 1972 года выпуска. Модель отличается узким силуэтом и фирменной цветовой гаммой Light Blue с красной прострочкой и гоночным номером 56 в районе задника. Название специальной серии и уникальный порядковый номер пары будут указаны на языке обуви. Кроссовки будут выполнены из замши с кожаными элементами.

Puma Heritage получит современный дизайн. Модель вдохновлена новым Porsche 911 S/T. В качестве материала была использована гладкая серая кожа в цвет новой лимитированной модели спорткара. А подкладка выполнена в коньячно-коричневом цвете экстерьера автомобиля. Стартовый номер служит обозначением первого поколения Porsche 911, рисунок на языке повторяет тиснение на сидениях спорткара. Обе пары кроссовок будут выпущены со шнурками разного цвета - красный шнурок на левом кроссовке и желтый на правом.

Премьера юбилейного Porsche 911 S/T и выпуск лимитированных кроссовок состоится 5 сентября в Мюнхене. Предзаказ на спортивную обувь можно будет оформить с 6 сентября на официальном сайте Porsche, либо в магазинах Puma.