Компания Porsche впервые вывела прототип серийной версии электрического седана, созданного по мотивам концепта Mission E. Сенсации не произошло или, возможно, как раз сенсация произошла: серийная версия практически ничем не отличается от концепта.

Конечно на серийной версии камеры уступили место обычным зеркалам заднего вида, а задние двери теперь открываются не против хода, а привычным образом (а это значит, у серийной версии есть центральные стойки). Но в целом, стремительные приземистые формы концепта практически не изменились.

В Porsche не очень сильно позаботились о камуфляже машины. Самой большой загадкой остаются фары и фонари модели, которые прикрыты специальными наклейками, делающие оптику визуально похожей на ту, что установлена на нынешнем поколении Panamera. Интересно, что на некоторых фотографиях прототипы Porsche представлены в компании с Tesla Model S и Model X. Вероятнее всего, именно их в компании считают основными конкурентами. Впрочем, пока ни одна другая компания еще не представила серийный премиальный электромобиль.

Вероятнее всего и технически серийная версия будет полностью идентична концепту. А это значит, что электромобиль получит силовую установку с двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. и блок батарей, позволяющей ему проехать до 500 километров на одной подзарядке.

Серийная версия электромобиля Porsche будет представлена через полтора-два года, а купить его можно будет в начале 2020 года.

