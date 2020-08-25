Porsche заявила о собственных махинациях с вредными выбросами

Компания Porsche инициировала собственное внутреннее расследование манипуляций с занижением вредных выбросов. Porsche сообщила Федеральному автомобильному ведомству KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), прокуратуре Штутгарта, а также властям США о предполагаемых незаконных изменениях в аппаратном и программном обеспечении, которые могут повлиять на выхлопные системы и компоненты двигателя

Как пишет немецкая газета Bild am Sonntag, речь идет не о дизельных моторах, а уже о бензиновых, произведенных с 2008 по 2013 год. Они устанавливались на разные модели компании, в том числе 911 и Panamera.

В Porsche признали, что в ходе внутреннего расследования были обнаружены некоторые проблемы, но не сообщили детали, отметив лишь, что производимые сейчас машины этим не затронуты. «Porsche регулярно и постоянно пересматривает технические и нормативные аспекты своих автомобилей. В рамках таких внутренних проверок компания выявила проблемы и, как и в прошлом, проинформировала власти», — сказал представитель Porsche. KBA уже инициировало официальное расследование. Ведомство опросит сотрудников немецкой компании и изучит сотни тысяч электронных писем деловой переписки.