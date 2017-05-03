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3 май 2017

Porsche запатентовала новую подушку безопасности

Porsche запатентовала новую подушку безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche запатентовала конструкцию подушки безопасности, которая располагается в передних стойках открытых версий автомобилей, кабриолетах и родстерах

Такая подушка призвана защитить голову водителя в случае, если она соскользнет с фронтальной подушки.

В описании патента говорится, что такая подушка особенно эффективна при «косых» ударах в кабриолетах, так как они лишены жесткой крыши, что делает риск соприкосновения головы и передних стоек выше, кроме того, в кабриолетах боковые подушки могут быть не столь эффективными, а наличие еще одной в передних стойках снижает риск травм.

Заявка на патент была подана еще в прошлом году, но американское Бюро по патентам и торговым маркам опубликовало патент совсем недавно. Не исключено, что новая подушка безопасности уже в скором времени появится на серийных моделях кабриолетов и родстеров Porsche.

Ранее Porsche запатентовала конструкцию активного заднего диффузора, который выдвигается из заднего бампера при определенных условиях. Причем, он имеет несколько частей, каждая из которых может регулироваться по отдельности. 

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При написании новости использовалась информация:
Бюро по патентам и торговым маркам США

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