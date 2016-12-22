Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре текущего года немецкая компания Porsche сумела более чем на четверть увеличить объем продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным экспертов Комитета, в прошлом месяце официальные дилеры Porsche в России передали в руки своих клиентов 463 автомобиля, тем самым улучшив свой прошлогодний результат на 28,6%. Такой показатель продаж обеспечил немецкому автопроизводителю 26-ое место в рейтинге по количеству реализованных автомобилей, среди всех брендов, официально представленных в нашей стране.

Стоит отметить, что Porsche впервые после 8-месячного падения сумела продемонстрировать положительную динамику продаж на российском рынке. Напомним, что до этого прирост продаж был отмечен еще в феврале, тогда он составил 7%.

По итогам минувших одиннадцати месяцев объемы реализации немецких автомобилей на российском рынке были зафиксированы на уровне 4 304 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 10,9%. За отчетный период немецкая компания сумела удержать свою долю на российском рынке на прошлогоднем уровне – 0,3%.

Как отмечают в пресс-службе российского представительства Porsche, в структуре продаж компании в период с января по ноябрь включительно 29-процентная доля пришлась на автомобили, проданные по кредитным или лизинговым схемам. Таким образом, этот показатель по сравнению с январем-ноябрем 2015 года вырос почти в три раза. При этом, наиболее популярными автомобилями, приобретаемыми в кредит, стали Macan и Cayenne.