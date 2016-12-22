Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2016

Российские продажи Porsche выросли более чем на четверть

Российские продажи Porsche выросли более чем на четверть
Автор фото: неткаршоу.ком

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре текущего года немецкая компания Porsche сумела более чем на четверть увеличить объем продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным экспертов Комитета, в прошлом месяце официальные дилеры Porsche в России передали в руки своих клиентов 463 автомобиля, тем самым улучшив свой прошлогодний результат на 28,6%. Такой показатель продаж обеспечил немецкому автопроизводителю 26-ое место в рейтинге по количеству реализованных автомобилей, среди всех брендов, официально представленных в нашей стране.

Стоит отметить, что Porsche впервые после 8-месячного падения сумела продемонстрировать положительную динамику продаж на российском рынке. Напомним, что до этого прирост продаж был отмечен еще в феврале, тогда он составил 7%.

По итогам минувших одиннадцати месяцев объемы реализации немецких автомобилей на российском рынке были зафиксированы на уровне 4 304 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 10,9%. За отчетный период немецкая компания сумела удержать свою долю на российском рынке на прошлогоднем уровне – 0,3%.

Как отмечают в пресс-службе российского представительства Porsche, в структуре продаж компании в период с января по ноябрь включительно 29-процентная доля пришлась на автомобили, проданные по кредитным или лизинговым схемам. Таким образом, этот показатель по сравнению с январем-ноябрем 2015 года вырос почти в три раза. При этом, наиболее популярными автомобилями, приобретаемыми в кредит, стали Macan и Cayenne.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Porsche представила две новые модификации хэтчбека Panamera

10 ноября 2016

Porsche лишился более четверти российских продаж в сентябре

28 октября 2016

Porsche развернет собственную сеть быстрых зарядных станций для электрокаров

06 октября 2016

Porsche анонсировала появление гибридного Panamera на российском рынке

12 сентября 2016

Porsche выводит на российский рынок самую мощную версию Macan

08 сентября 2016

Российские продажи Porsche в июле упали на 18 процентов

29 августа 2016

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5