Состоялась премьера Porsche 911 GT2 RS Clubsport

Презентовав новое поколение легендарного 911, компания Porsche не стала останавливаться и показала полноценный гоночный автомобиль GT2 RS Clubsport, тираж которого составит всего 200 экземпляров

Отметим сразу, что автомобиль построен на основе прошлого поколения 911, однако переработка получилось существенной. Во-первых, автомобиль получился очень легким, его вес составляет всего 1390 килограммов. Такие показатели были достигнуты за счет использования карбоновых элементов в конструкции кузова, а также практически полного отсутствия интерьера - в салоне кроме одного кресла и каркаса безопасности нет, практически, ничего.

В сочетании с мощным двигателем автомобиль должен получиться очень быстрым. К слову о силовой установке, здесь стоит 3,8-литровая «шестерка» c двумя турбокомпрессорами и отдачей в 700 лошадиных сил. Привод у модели задний, а в качестве трансмиссии используется 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями - Porsche Doppelkupplung (PDK)

Стоимость Porsche 911 GT2 RS Clubsport составит 405 тысяч евро. Поставки машин заказчикам начнутся в мае следующего года. Кстати, как заявил руководитель автоспортивного отделения Porsche, доктор Франк-Штеффен Валлизер: "В ближайшие годы наши клиенты на GT2 RS Clubsport смогут участвовать не только в трек-днях, но и в международных гонках."