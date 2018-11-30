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30 ноя 2018

Состоялась премьера Porsche 911 GT2 RS Clubsport

Состоялась премьера Porsche 911 GT2 RS Clubsport
Автор фото: фирма-производитель

Презентовав новое поколение легендарного 911, компания Porsche не стала останавливаться и показала полноценный гоночный автомобиль GT2 RS Clubsport,  тираж которого составит всего 200 экземпляров

Отметим сразу, что  автомобиль построен на основе прошлого поколения 911, однако переработка получилось существенной.  Во-первых, автомобиль получился очень легким, его вес составляет всего 1390 килограммов.  Такие показатели были достигнуты за счет использования  карбоновых элементов в конструкции кузова, а также  практически полного отсутствия интерьера - в салоне кроме одного кресла и каркаса безопасности нет, практически, ничего.

В сочетании с мощным двигателем  автомобиль должен получиться очень быстрым. К слову о силовой установке, здесь стоит 3,8-литровая «шестерка» c двумя турбокомпрессорами и отдачей в 700 лошадиных сил.  Привод у модели задний, а в качестве трансмиссии используется  7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями  - Porsche Doppelkupplung (PDK)

Стоимость Porsche 911 GT2 RS Clubsport составит 405 тысяч евро.  Поставки машин заказчикам начнутся в мае следующего года. Кстати, как заявил руководитель автоспортивного отделения Porsche, доктор Франк-Штеффен Валлизер: "В ближайшие годы наши клиенты на GT2 RS Clubsport смогут участвовать не только в трек-днях, но и в международных гонках."

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, motor

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