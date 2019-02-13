Taycan полярного круга

Этот электрический спорткар уже не раз мелькал в объективах шпионских камер и последующих новостях. Совсем недавно это произошло снова, правда, в этот раз удалось запечатлеть целых три автомобиля, причем, практически, без камуфляжа

Автомобили были замечены в Швеции, где, по всей видимости, проводятся важные испытания силовой установки в трудных условиях. Кстати, сейчас автомобили можно рассмотреть достаточно подробно. Во внешнем облике, например, можно выделить выдвижные ручки дверей, задние фонари в стиле Porsche 911, а также вполне вместительный багажник. К сожалению, к салону шпионам подобраться не удалось, так что придется либо ждать новых фотографий, либо скорой премьеры.

Что касается технических особенностей, то по заявлению производителя в автомобиле будет реализовано несколько новшеств. Одной из них станет система экспресс-зарядки, которая за 15 минут обеспечит запас хода на 400 километров. Кроме того, в состав силовой установки войдут синхронные двигатели суммарной мощностью до 450 кВт.