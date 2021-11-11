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11 ноя 2021

У Porsche Panamera появилась новая версия

У Porsche Panamera появилась новая версия
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche добавила в гамму Panamera новое исполнение Platinum Edition с дизайнерским экстерьером и расширенным перечнем стандартного оборудования. 

Что можно сказать о базовой комплектации автомобиля, чья стоимость составляет несколько миллионов рублей. В таких машинах должно быть все, впрочем, всегда найдутся  опции, которыми можно «базу» дополнить. Возьмем, к примеру, Porsche Panamera  и новую версию Platinum – производитель оснастил ее адаптивной пневматической подвеской, матричными фарами, панорамной крышей и.т.д. Да, все вышеперечисленное можно установить на любую другую «Панамеру» в качестве опций, но в Platinum Edition уже все есть по умолчанию.

Отметим, что название Platinum Edition выбрано не случайно – в этот цвет окрашены колесные диски и многие кузовные элементы, например,  накладки на передних крыльях.  Отметим, что премьера «платиновой» Panamera состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе 17 ноября. Поставки машин запланированы на конец января следующего года. До России автомобиль тоже доедет – в середине года.

При написании новости использовалась информация:
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