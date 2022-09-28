У Porsche появится новый флагманский кроссовер

Компания Porsche расширит модельный ряд за счёт электрического кроссовера с трёхрядным салоном. В иерархии марки он окажется выше вседорожника Cayenne

На сегодняшний день компания создала уже несколько предсерийных прототипов, которые показали дилерам на закрытом мероприятии. Сообщается, что дизайн новинки совместил одновременно в себе черты седана и кроссовера. Возникает логичный вопрос, как при таком раскладе инженерам удалось разместить третий ряд сидений.

В Porsche намекнули, что большой кроссовер получит технологии, представленные на концепте Mission R. Среди прочего, это высокоемкие аккумуляторные батареи и компоненты электрической силовой установки с масляным охлаждением.