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28 сен 2022

У Porsche появится новый флагманский кроссовер

У Porsche появится новый флагманский кроссовер
Компания Porsche расширит модельный ряд за счёт электрического кроссовера с трёхрядным салоном. В иерархии марки он окажется выше вседорожника Cayenne.
На сегодняшний день компания создала уже несколько предсерийных прототипов, которые показали дилерам на закрытом мероприятии. Сообщается, что дизайн новинки совместил одновременно в себе черты седана и кроссовера. Возникает логичный вопрос, как при таком раскладе инженерам удалось разместить третий ряд сидений.
 
В Porsche намекнули, что большой кроссовер получит технологии, представленные на концепте Mission R. Среди прочего, это высокоемкие аккумуляторные батареи и компоненты электрической силовой установки с масляным охлаждением.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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