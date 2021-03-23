В Porsche готовятся к выпуску гиперкар

С момента выхода 918-й модели прошло уже много лет. Последние автомобили сошли с конвейера в 2015 году, а преемника у модели так и не появилось

Глава Porsche Оливер Блуме в своем интервью журналу Autocar заявил, что ждать нового гиперкара не стоит. Топ-менеджер сделал важное уточнение – разработка идеологического преемника 918-й модели стоит в планах компании, однако приоритетом это направление не является. Какие-либо разработки будут осуществляться лишь к концу текущего десятилетия.

На данный момент специалисты Porsche работают над электрификацией своего модельного ряда. Кроме того ведутся работы по разработке синтетического топлива с более низким содержанием вредных веществ, чем в обычном бензине или дизеле. Есть мнение, что подобный продукт сможет продлить жизнь традиционным автомобилям на долгие годы.