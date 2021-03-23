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23 мар 2021

В Porsche готовятся к выпуску гиперкар

В Porsche готовятся к выпуску гиперкар

С момента выхода 918-й модели прошло уже много лет. Последние автомобили сошли с конвейера в 2015 году, а преемника у модели так и не появилось

Глава Porsche Оливер Блуме в своем интервью журналу Autocar заявил, что ждать нового гиперкара не стоит. Топ-менеджер сделал важное уточнение – разработка идеологического преемника 918-й модели стоит в планах компании, однако приоритетом  это направление не является.  Какие-либо разработки будут осуществляться лишь к концу текущего десятилетия.

На данный момент специалисты Porsche работают над электрификацией своего модельного ряда.  Кроме того ведутся работы по разработке синтетического топлива с более низким содержанием вредных веществ, чем в обычном бензине или дизеле. Есть  мнение, что подобный продукт сможет продлить жизнь традиционным автомобилям на долгие годы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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