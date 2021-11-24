В Porsche хотят выпустить «Гранд-Кайен»

Немецкий автопроизводитель обдумывает возможность вывода на рынок большого кроссовера, который окажется крупнее текущего флагмана – модели Cayenne

По сообщению издания Automotive News, новый Porsche является частью большого проекта всего Volkswagen Group. Речь идет о Project Artemis, в рамках которого Volkswagen, Audi, Porsche и Bentley работают над новой платформой, на которой, собственно, каждая из марок выпустит, минимум, по одной модели.

Но вернемся к Porsche. Сообщается, что у новинки будет как чисто электрическая версия, так и гибридная. Есть информация, что пробег электрокара на одном заряде составит около шестисот километров. Какие-либо иные технические данные не раскрываются. Если говорить о дизайне, то источники издания описывают внешность новинки как «что-то, совершенно не похожее на Porsche» и «нечто другое, нежели Macan и Cayenne».