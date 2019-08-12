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12 авг 2019

В Porsche назвали дату премьеры купе Taycan

В Porsche назвали дату премьеры купе Taycan

Первый в истории компании электромобиль презентуют 4 сентября на синхронных мероприятиях в Китае, Канаде и Германии

Фирма Porsche уже успела намекнуть на некоторые характеристики новинки: известно, что наиболее производительная версия Taycan Turbo мощностью в 629 лошадиных сил сможет разгоняться с нуля до 100 километров в час быстрее 3,5 секунд, а до 200 километров в час быстрее 12 секунд. Максимальная скорость превысит 250 километров в час.

Напомним, что Porsche Taycan базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной специально для электромобилей. Емкость литий-ионного аккумулятора составляет около 90 кВтч, а запас хода должен достигать 500 км. Благодаря 800-вольтовой высокоскоростной системе зарядки, на восполнение энергии потребуется всего лишь 15 минут.   

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