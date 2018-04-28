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28 апр 2018

В Porsche окончательно отказались от дизельных двигателей

В Porsche окончательно отказались от дизельных двигателей

В компании Porsche приняли решение окончательно отказаться от использования дизельных двигателей. Немцы прекратили производство кроссовера Macan S Diesel и лифтбэка Panamera 4S Diesel.

Ранее в Porsche заявляли, что не уверены в том, что новое поколение Cayenne получит дизельную версию: ее дебют в начале отложили на неопределенный период, а теперь, судя по всему, такая модификация и вовсе не появится в гамме модели.

В Porsche говорят о низкой популярности машин с дизельными двигателями. Так, у Panamera доля дизельных модификаций в общемировых продажах не превышает 15%, а дизельных Macan было продано и вовсе ничтожно мало, при том, это самая популярная модель компании.

Компания Porsche оказалась замешенной в скандале с дизельными двигателями концерна Volkswagen из-за того, что на ее модели устанавливались 3-литровые моторы на «тяжелом топливе», которые поставляла Audi.

Вместо трат на разработку новых дизелей в Porsche приняли решение направить средства на электрификацию своего модельного ряда. Так гибридную версию получит даже спортивное купе Porsche 911.
 

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При написании новости использовалась информация:
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