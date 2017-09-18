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18 сен 2017

В Porsche определились с ценой первого электромобиля

В Porsche определились с ценой первого электромобиля
Автор фото: фирма-производитель

До появления первого электромобиля Porsche остается меньше трех лет и руководство немецкой компании начало делиться первой информацией о нем. На автосалоне во Франкфурте, глава Porsche Оливер Блум заявил, что модель, создаваемая по мотивам концепта Mission E, будет стоить не дороже нынешней Panamera.

Сегодня Porsche Panamera продается в Европе по цене от 90 тысяч евро, то есть Mission E станет прямым конкурентом Tesla Model S. В Porsche намерены предложить для будущего электромобиля несколько вариантов с разной мощностью электромоторов и емкостью батарей. Они будут носить традиционные приставки к названию: S, GTS и так далее.

Напомним, что концепт Porsche Mission E был представлен ровно два года назад. Большой седан получил силовую установку из двух электромоторов (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 600 л.с. Емкости блока батарей должно хватить на поездку до 500 километров. При использовании быстрой зарядки батареи заряжаются на 80% за 15 минут.
 

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При написании новости использовалась информация:
The Car

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