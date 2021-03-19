В Porsche переходят на экологически чистое производство

Решение на приведение производства к CO?-нейтральному статусу обойдется компании более чем в один миллиард евро. Такова цена за желание быть первыми

Да, об экологической ориентированности говорят все больше автомобильных компаний. Правда, когда заходит речь о конкретных датах, фирмы начинают проявлять осторожность и делают осторожные прогнозы на два, а то и три десятилетия вперед. В Porsche же церемониться не собираются – компания станет «зеленой» за одну декаду.

К 2030 году Porsche сделает все производство экологически чистым. Под словом «всё» подразумевается полный набор отраслей. Причем подобные намерения касаются и поставщиков компонентов.