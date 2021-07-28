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28 июл 2021

В Porsche показали интерьер минивэна будущего

В Porsche показали интерьер минивэна будущего
Автор фото: фирма-производитель

С 2018 года немецкая марка работает над интересным проектом минивэна будущего - Porsche Vision Renndienst

Этот концепт - попытка дизайнеров компании попробовать свои силы в ранее неизведанном сегменте вэнов, построив автомобиль в необычном форм-факторе, но с фирменной стилистикой. До последнего момента нам показывали лишь экстерьер модели, однако сегодня художники Porsche поделились и рендерами интерьера.

Учитывая, что перед нами автомобиль будущего, можно предполагать, что машина, в основном, будет передвигаться самостоятельно. В Porsche заявляют, что такая концепция им близка, однако, они не стали отнимать у водителя возможность управлять машиной самостоятельно – в его распоряжении имеются все традиционные органы управления.  В то же время весь салон построен в формате мобильного офиса – он легко трансформируется под разные задачи, за счет поворотных кресел и огромного количества экранов и сенсорных панелей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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