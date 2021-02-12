В Porsche показали новый 911 GT3

Машину показали только на видео, но и реальная премьера уже не за горами – 16 февраля. Правда, будет ли это именно GT3?

Все дело в том, что в Porsche никак не указывают на презентацию GT3, они просто говорят, что покажут нового представителя семейства 911. Хотя вероятность того, что нам покажут именно его, действительно высока. Машину уже неоднократно замечали на дорожных испытаниях.

Что касается технических характеристик, то для автомобиля заявлен четырехлитровый оппозитный мотор с мощностью более 250 лошадиных сил. Трансмиссии – 6-ступенчатый «робот» и механика с аналогичным числом диапазонов. Также на машине должна дебютировать некая обновленная подвеска с гоночными настройками.