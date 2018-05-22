Производство автомобилей по индивидуальным заказам у Porsche занимает несколько месяцев. Именно поэтому компания временно приостановила прием заказов: их все предстоит сертифицировать по новому ездовому циклу.

В Porsche говорят, что создали необходимые складские запасы автомобилей в фиксированных комплектациях, но вот в случае большого количества сложных опций клиентам придется дождаться пока немцы получат сертификаты подтверждения топливной экономичности по новому циклу.

Дело в том, что летом в Европе вступает в силу новый стандарт ездовых испытаний на экономичность, который называется WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Он придет на смену устаревшему NEDC, который использовался с 70-х годов прошлого столетия. Испытания по новому стандарту более приближены к реальным условиям эксплуатации нежели NEDC, который в шутку называют «симулятор никуда не спешащего пенсионера».

Ранее из-за вступления в силу WLTP BMW досрочно завершила выпуск седана М3, а также приостановила производство M760i. В компании вынуждены доработать двигатель спортседана, установив новые фильтры. Правда, по другой версии, в BMW откажутся от продаж топовой «семерки» на европейском рынке.