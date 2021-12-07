В Porsche работают над внедорожным спорткаром

Porsche 911 – это исключительно гоночный автомобиль, однако немецкие инженеры думают иначе, разрабатывая такой же спорткар, но для плохих дорог.

Спорткар для плохих дорог, это, конечно же громко сказано, но то, что в Porsche разрабатывают 911 с увеличенным клиренсом – это факт. Чем будет отличаться новинка от обычного Porsche 911? Отвечаем – помимо разницы в дорожном просвете здесь появится пластиковый обвес кузова, включая расширители колесных арок, вседорожные покрышки, а также другие бамперы для улучшения углов въезда и съезда.

Техническая начинка останется стандартной. Точных данных нет, но по слухам SUV 911 строят на базе обычного купе в версии Carrera 4S. Под капотом такого автомобиля располагается трехлитровый 450-сильный двигатель, который работает в паре с РКПП.

