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7 дек 2021

В Porsche работают над внедорожным спорткаром

В Porsche работают над внедорожным спорткаром
Автор фото: фирма-производитель

Porsche 911 – это исключительно гоночный автомобиль, однако немецкие инженеры думают иначе, разрабатывая такой же спорткар, но для плохих дорог.

Спорткар для плохих дорог, это, конечно же громко сказано, но то, что в Porsche разрабатывают 911 с увеличенным клиренсом – это факт. Чем будет отличаться новинка от обычного Porsche 911? Отвечаем – помимо разницы в дорожном просвете здесь появится пластиковый обвес кузова, включая расширители колесных арок, вседорожные покрышки, а также другие бамперы для улучшения углов въезда и съезда.

Техническая начинка останется стандартной. Точных данных нет, но по слухам SUV 911 строят на базе обычного купе в версии Carrera 4S. Под капотом такого автомобиля располагается трехлитровый 450-сильный двигатель, который работает в паре с РКПП.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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