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14 фев 2020

В Porsche задумались о разработке дешевого спорткара

В Porsche задумались о разработке дешевого спорткара

Компания Porsche планирует создать современную версию купе 914, которое было самой простой и дешёвой моделью марки в 1970-х

К этому вопросу в компании подошли очень символично, так как о планах по возрождению заявил лично шеф-дизайнер фирмы Михаэль Мауэр в специальном разделе официального сайта бренда, который посвящён оригинальному 914.

В то же время руководство Porsche пока окончательно не определилось с концепцией новинки. По словам Мауэра, она может стать либо максимально «механическим» спорткаром без сложной электроники, либо аналогом Audi TT RS и Volkswagen Golf R, которые построены на передне-приводной платформе. Сам Мауэр склоняется к первому варианту. К слову, сейчас начальной моделью является среднемоторный 718 Cayman с двухлитровой оппозитной «турбочетвёркой» на 300 сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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