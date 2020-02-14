В Porsche задумались о разработке дешевого спорткара

Компания Porsche планирует создать современную версию купе 914, которое было самой простой и дешёвой моделью марки в 1970-х

К этому вопросу в компании подошли очень символично, так как о планах по возрождению заявил лично шеф-дизайнер фирмы Михаэль Мауэр в специальном разделе официального сайта бренда, который посвящён оригинальному 914.

В то же время руководство Porsche пока окончательно не определилось с концепцией новинки. По словам Мауэра, она может стать либо максимально «механическим» спорткаром без сложной электроники, либо аналогом Audi TT RS и Volkswagen Golf R, которые построены на передне-приводной платформе. Сам Мауэр склоняется к первому варианту. К слову, сейчас начальной моделью является среднемоторный 718 Cayman с двухлитровой оппозитной «турбочетвёркой» на 300 сил.