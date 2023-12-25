В США продают уникальный Porsche 968

Аукционный дом Bring A Trailer выставил на продажу уникальный Porsche 968 Coupe 1992 года выпуска

Данный экземпляр выполнен в уникальном розовом цвете Rubystone Red (фирменный код цвета - G4/L82N), который предлагался покупателям в течение только одного года после старта продаж. Этот автомобиль был изначально продан в Японии, стране, где особенно ценят такие цвета, и в 2023 году его приобрели в США. На одометре - 55 000 миль (примерно 88 000 км) и, как отмечается в описании, у автомобиля были заменены трансмиссия, маховик, сцепление и шины. Все остальные элементы сохранились в хорошем состоянии, включая оригинальные 17-дюймовые колесные диски.

Автомобиль оснащен 3,0-литровым бензиновым 4-цилиндровым мотором мощностью 236 л.с. при 6200 об/мин. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод - задний.