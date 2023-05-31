Взгляните на Porsche 356 Borghi Abarth

Автомобильные аукционы – вещь уникальная, там постоянно встречаются необычные машины о существовании которых ты даже не подозревал

Об одном из таких мы сейчас и поговорим. Итак, перед Вами Porsche 356 Borghi Abarth – кастомный проект, который был создан в Аргентине. История у машины специфичная – изначально она была классическим 356, но случился пожар и автомобиль сгорел дотла, но на свалку не отправился, а попал в руки Альдо Борги и специалистов его аргентинского ателье.

В итоге мастера создали абсолютно новый кузов с уникальным дизайном (целиком из алюминия), как и интерьер. Оппозитный двигатель 1.6 воздушного охлаждения был сохранен, но форсирован примерно до 110 л.с. С ним работает родная 4-ступенчатая «механика».