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2 июн 2022

Взгляните на Porsche 911, который покорил Нюрбургринг

Взгляните на Porsche 911, который покорил Нюрбургринг
Перед вами не серийный автомобиль, а тюнинг-проект, ценность которого в том, что инженерам удалось улучшить характеристики, не модернизируя силовую установку.
Ателье Manthey Racing представило пакет доработок для суперкара 911 GT3. Он включает в себя модернизированные аэродинамические элементы и переработанную ходовую часть и не затрагивает силовой агрегат купе.  То есть под капотом здесь стоит стандартный мотор - оппозитный безнаддувный мотор объёмом 4,0 литра, который развивает 510 лошадиных сил. До 100 км/ч такое купе ускорится за 3,4 секунды.
 
А в чем выигрыш, спросите вы. Отвечаем - доработанный автомобиль смог проехать Нюрбургринг за шесть минут и сорок три секунды, результаты серийной машины оказались хуже - 6 минут и 55,7 секунды. Десять секунд разницы были достигнуты, по большому счету, за счет использования более аэродинамичного боди-кита.

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