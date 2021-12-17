Взгляните на Porsche 911 от мастеров Manthey

Manthey Tunung - это инжиниринговый центр одноименной команды, которая прославилась своими победами на знаменитых гонках в Ле-Мане. Встречайте их новый проект на основе Porsche 911 GT3

Как прошел процесс модернизации? Надо сказать, что здесь инженеры не стали работать с технической начинкой автомобиля, так как 911 GT3 хорош сам по себе – 510 лошадиных сил и 3.9 секунды разгона до сотни ставят машину в пантеон самых быстрых машин на планете. Кстати, максимальная скорость спорткара - 320 километров в час.

Над чем же работали? Поясним - над аэродинамикой. Все силы были брошены на разработку аэродинамического обвеса. В комплект вошли передний сплиттер, канарды, боковые юбки, массивный диффузор и заднее антикрыло. Все сделано из углеродного волокна.