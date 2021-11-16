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16 ноя 2021

Взгляните на Porsche, которого никогда не было!

Взгляните на Porsche, которого никогда не было!

На автомобильных аукционах часто встречаются интересные экземпляры, за которыми стоит великолепная история. Сегодня мы поговорим об одном из них. Встречайте – Porsche Classic 359 Replica

Начать хочется с того, что с Porsche этот автомобиль не имеет ничего общего. Фактически, перед нами Volkswagen «Жук» с новым кузовом, который выполнен из стекловолокна. Как раз кузов нам и интересен – он вобрал в себя черты моделей Porsche 356 и 959. Они примечательны тем, что 356-й стал первым серийным спорткаром Porsche, а 959-й в свое время признавался самым дорогим и технологичным Porsche. Судите сами – на дворе 1986 год, а на машине уже применены кузовные панели из композитов,  гидропневматическая подвеска,  полноприводная трансмиссия с возможностью выборов движения (снег и лед, дождь, сухая дорога) и многое другое. На момент выхода, Porsche 959 считался одним из самых дорогих  серийных автомобилей в мире  - 420 тысяч немецких марок (больше 30 тысяч долларов).

Что касается реплики, то ее построила фирма фирма «Classic Motors Carriages» из Майями. Отметим, что она известна своими конверсиями классических Porsche и строительстве реплик.  Интересный факт, о Porsche Classic 359 Replica в свое время даже писали многие американские профильные СМИ, видимо нашим заокеанским коллегам тогда автомобиль пришелся по душе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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