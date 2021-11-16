Взгляните на Porsche, которого никогда не было!

На автомобильных аукционах часто встречаются интересные экземпляры, за которыми стоит великолепная история. Сегодня мы поговорим об одном из них. Встречайте – Porsche Classic 359 Replica

Начать хочется с того, что с Porsche этот автомобиль не имеет ничего общего. Фактически, перед нами Volkswagen «Жук» с новым кузовом, который выполнен из стекловолокна. Как раз кузов нам и интересен – он вобрал в себя черты моделей Porsche 356 и 959. Они примечательны тем, что 356-й стал первым серийным спорткаром Porsche, а 959-й в свое время признавался самым дорогим и технологичным Porsche. Судите сами – на дворе 1986 год, а на машине уже применены кузовные панели из композитов, гидропневматическая подвеска, полноприводная трансмиссия с возможностью выборов движения (снег и лед, дождь, сухая дорога) и многое другое. На момент выхода, Porsche 959 считался одним из самых дорогих серийных автомобилей в мире - 420 тысяч немецких марок (больше 30 тысяч долларов).

Что касается реплики, то ее построила фирма фирма «Classic Motors Carriages» из Майями. Отметим, что она известна своими конверсиями классических Porsche и строительстве реплик. Интересный факт, о Porsche Classic 359 Replica в свое время даже писали многие американские профильные СМИ, видимо нашим заокеанским коллегам тогда автомобиль пришелся по душе.