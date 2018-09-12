С более спортивными повадками и переходом от авангарда к премиальности новый флагманский кроссовер стал примером для «младших» моделей французской марки

Среднеразмерный кроссовер Renault Koleos обладает на нашем рынке флагманским статусом и позиционируется как премиальный автомобиль. Если не считать имиджевого электрокара Twizy, на сегодня это единственная модель в российской легковой линейке Renault, которая не базируется на платформе B0 и ввозится к нам из Южной Кореи, где производится на заводе Renault Samsung Motors в городе Пусан. От Koleos первого поколения, который у нас, увы, не сумел выбиться в бестселлеры, автомобиль второй генерации отличается практически всем – дизайном, инженерной частью, бортовой электроникой, все это было разработано практически с нуля. Точнее, Koleos делит новую платформу CMF и электронную начинку с новыми Renault Espace, Renault Kadjar, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, а его интерьер унифицирован с современными моделями Renault, которые официально в России не продаются.

Прощай, авангард!

Отличия нового Koleos от машины первого поколения разительные. Модель образца 2012 года из-за сильного наклона задних стоек, «лупоглазой» оптики и будто зализанных форм выглядела странновато, но ее салон подкупал уютом и «умными» компоновочными решениями: двустворчатой пятой дверью, двойным дном багажника, откидными столиками и потайными нишами в полу. Упомянутых изысков в сфере организации интерьера преемника нет, но многое он и приобрел. Скажем, прибавил в длине сразу 152 мм, колесная база увеличилась на 15 мм, а дорожный просвет составляет 208 мм (на 20 мм больше прежнего). Внешность же стала гораздо респектабельнее – основной вклад вносят светодиодная графика «фасада», глубокие кузовные выштамповки и классические пропорции с длинным капотом, покатой крышей и большим межосевым расстоянием (2705 мм).

В салоне «француза» на место авангардистских изысков пришли минимализм и декор, подчеркивающий статусность. Высококачественная отделка внутренних панелей, широкие сиденья, обшитые перфорированной кожей, и огромный люк в крыше радуют глаз. А вертикально ориентированный 8,7-дюймовый планшет мультимедийной системы – это еще и отдушина для любителей гаджетов. Мне сенсорный экран понравился быстродействием, возможностью тонкой настройки параметров и интуитивно понятным управлением, хотя возникли и замечания. К примеру, индикация показаний климатической установки мелковата, как и цифровые кнопки на правом затемненном поле планшета.

Прибавка пространства в салоне – еще один очевидный бонус. Передние седоки не соприкасаются локтями и чувствуют себя по-домашнему в широких уютных креслах. Сзади же с легкостью усядутся три «дяди Степы». На втором ряду имеются отдельные дефлекторы вентиляции, два USB слота, подогрев сидений (опция) и выдвижной центральный подлокотник с подстаканниками.

Багажный отсек увеличится с 538 до 1690 л, если сложить задний ряд кресел, погрузочная площадка окажется при этом просто огромной – закидывай хоть велосипеды, хоть огромные коробки с техникой. Кстати, открыть заднюю створку можно даже с большого расстояния, удерживая кнопку на ключе-транспондере. Как вариант, если руки заняты, достаточно провести ногой под задним бампером, и дверь опять-таки плавно откроется.

Меняя темперамент

На изменение ездового характера серьезно повлияла радикальная перенастройка подвески. Мне трудно припомнить модель со столь же мягкими настройками ходовой, как у Koleos первого поколения. За его рулем казалось, что ты не едешь, а перемещаешься на транспорте с воздушной подушкой. Побочным эффектом таких калибровок были чрезмерная боковая и вертикальная раскачка на виражах и неровностях. Наш испытуемый, оснащенный 2-литровым дизельным мотором, реагирует на дорожные изъяны более нервно, однако плавность хода по меркам сегмента все равно остается образцовой. Крены на виражах в сравнении с предшественником заметно уменьшились, но не исчезли вовсе, что объяснимо: высокий центр масс и солидный клиренс в кроссовере неизбежны.

Тормоза Koleos тоже настроены по-«граждански»: ход педали и прилагаемое усилие великоваты. Баранка же, с одной стороны, точная, а с другой – «длинная», диктующая размеренную манеру езды. В то же время у нашего героя не отнять высокой курсовой устойчивости и умения поддерживать скорость на разбитых дорогах. Хороши также шумо- и виброизоляция – при езде по любому дорожному покрытию в салоне тихо.

Силовой агрегат с отдачей 177 л.с. начинает проявлять характер со средних оборотов. Нельзя сказать, чтобы тяги на «низах» не хватало. Скорее, настройки бесступенчатого вариатора препятствуют тому, чтобы машина со снаряженной массой 1742 кг срывалась с места как ужаленная. Словом, электроника диктует передвижение в размеренном темпе. Однако ездить быстро такой Koleos все-таки умеет. Чтобы его подстегнуть, можно, к примеру, задействовать «ручной» режим вариаторной трансмиссии. А при нажатии педали «газа» более чем на треть коробка имитирует ступенчатые переключения, действуя по алгоритму гидромеханического «автомата». При обгонах соседей по потоку на трассе автомобиль буквально купается в запасе тяги (пиковые 380 Нм достигаются при 2000 об/мин) и, как следствие, уверенно уходит в отрыв.

Koleos со «старшим» 2,5-литровым 171-сильным бензиновым мотором, который мы тоже испытали при подготовке материала, воспринимается на малых скоростях как более динамичный автомобиль. Обгоны в городском трафике происходят живее, а вот на высоких скоростях поведение бензиновой и дизельной машин сравнимо – запас для быстрых ускорений в обоих случаях солидный. При этом дизельная машина, которая оснащается системой «Старт-стоп», даст заметную фору бензиновой по расходу топлива (9,5 л/100 км против 13 л/100 км).

Внедорожных же возможностей хватит для того, чтобы пробраться по расчавкавшейся грунтовке до загородной дачи или взобраться на скользкий песчаный подъем. Помогут хорошая геометрическая проходимость и подключаемый полный привод на основе электромагнитной муфты, которую можно принудительно заблокировать (блокировка действует на скорости до 50 км/ч). А система стабилизации умеет имитировать межколесные блокировки, улучшая внедорожный потенциал и управляемость на скользких и рыхлых поверхностях.

Высшее образование

Наконец, на правах флагмана Koleos балует владельца набором электронных ассистентов, недоступных для «младших» моделей в российской линейке. Взять хотя бы систему контроля рядности, которая в отличие от аналогичных систем у конкурентов работает ненавязчиво. Электроника прекрасно видит даже не вполне четко прорисованную разметку. Если вы выедете за пределы полосы, не включив поворотник, система оповестит вас об этом звуком, похожим на стрекотание сверчка, но никаких корректирующих усилий на руле не возникнет – Renault предоставляет здесь максимум свободы водителю. Полезна и система контроля слепых зон, включающая в нужный момент индикаторы во внешних зеркалах. Единственная придирка к этому ассистенту – диоды в зеркальных элементах мелковаты, а потому сами могут оказаться в слепой зоне.

Похвалю же противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота, систему автоматического включения дальнего света, датчики дождя и света, парктроники спереди и сзади и автопарковщик, умеющий ставить машину на стоянку параллельно, перпендикулярно и диагонально бордюру, а также выводить автомобиль с «параллельной» парковки. Но больше всего мне понравилась такая, казалось бы, мелочь, как автоматическая блокировка замков. Мало того что в передних дверных ручках имеются кнопки системы бесключевого доступа, позволяющие не вынимать ключ из кармана, так вы еще можете поступить и совершенно безответственно – припарковать Koleos, выйти из машины и отправиться домой. Кроссовер заблокирует замки самостоятельно! Ну чем не находка для забывчивых?

Понятно, что столь умный, стильный и комфортабельный автомобиль (к тому же не локализованный, а импортируемый) не может стоить дешево. За дизельное исполнение, побывавшее у нас на тесте, дилеры попросят от 2 219 000 рублей, версия с топовым бензиновым мотором обойдется в 2 059 000 рублей. Сэкономить можно, разве что выбрав начальный вариант с 2-литровым бензиновым 144-сильным силовым агрегатом за 1 749 000 рублей. Но во всех случаях вы получите полноприводную трансмиссию, бесступенчатый вариатор и щедрое базовое оснащение.

Технические характеристики Renault Koleos 2.0 DCI CVT AWD Габаритные, размеры, мм 4672х1843х1673 Колесная база, мм 2705 Диаметр разворота, м 11,4 Дорожный просвет, мм 208 Объем багажника, л 538 Снаряженная масса, кг 1742 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, куб. см 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 177/3750 Макс. момент, Нм/об/мин 380/2000 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 201 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,5 Расход топлива (средний), л/100 км 5,8 Объем бака, л 60