Французский флагман российского модельного ряда стремится застолбить себе место на рынке, бросая вызов популярному корейскому кроссоверу

На улице из этих двоих больше внимания привлекает, безусловно, Renault Koleos благодаря необычным С-образным «отросткам» фар и атлетическим пропорциям кузова. Впрочем, и KIA Sorento Prime, во время недавнего рестайлинга получивший эффектную решетку радиатора, новые бамперы и диодные фары, выглядит отлично. Корейский кроссовер чуть больше конкурента по размерам и смотрится солиднее. Зато «француз» берет молодостью и спортивностью.

Koleos предлагается у нас с тремя силовыми агрегатами: 2- и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 144 и 171 л.с., а также с 2-литровым 177-сильным турбодизелем. Все модификации оснащаются полным приводом и бесступенчатым вариатором. Цены на начальные комплектации начинаются с 1 749 000 рублей за 2-литровую бензиновую модификацию и заканчиваются на отметке 2 219 000 рублей – за версию с турбодизелем.

Диапазон цен за начальные варианты корейского кроссовера – от 1 849 900 до 2 529 900 рублей. Первую сумму просят за переднеприводную модификацию с 2,4-литровым 188-сильным бензиновым двигателем и 6-диапазонным «автоматом», вторую – за 3,3-литровую версию (тоже бензиновую), развивающую 249 л.с., оснащенную полным приводом и 8-диапазонным «автоматом». Между ними расположились вышеописанная 188-сильная модификация (только с полным приводом) и вариант с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с., четырьмя ведущими колесами и 8-диапазонным «автоматом». Последний обойдется покупателю минимум в 2 299 900 рублей, что на 125 тыс. дороже дизельного французского конкурента. Именно дизельные модификации мы и взяли для сравнения. Посмотрим, стоит ли доплачивать за «корейца» лишние деньги.

Простор или вместимость

В салоне французского кроссовера в первую очередь обращаешь внимание на крупный планшетник в центре передней панели. Разумеется, монитор у него сенсорный, с привычным алгоритмом пользования. Экран делится на две части, чтобы, например, водитель мог следить за навигационной системой, а пассажир – выбирать музыкальные каналы. Работает все это хозяйство совсем неплохо, разве что некоторым из нас хотелось бы более быстрых откликов на касание. К эргономике в целом претензий нет. Посетуем лишь на отсутствие автоматического режима стеклоподъемников у всех дверей, кроме водительской, и выборочную подсветку кнопок. Качество сборки салона на высоте, а вот мягкого пластика маловато.

Интерьер «корейца» более классический, сенсорный экран заметно меньше, да и графика попроще. Зато отклик на нажатие моментальный, а алгоритм пользования интуитивно понятный. Так же, как и у конкурента, мультимедийная система совместима с iOS и Android. На центральной консоли у рестайлинговой версии находится беспроводная зарядка для смартфонов. Авторежим, в отличие от конкурента, есть у всех стеклоподъемников, и с ночной подсветкой клавиш порядок. По сравнению с Renault салон KIA выглядит респектабельнее и дороже благодаря большому количеству панелей из мягкого пластика. И двери у Sorento Prime закрываются с более «породистым» звуком.

Посадка за рулем обоих автомобилей достаточно высокая, кроссоверная, с широким набором регулировок сидений. У корейского соперника, в противоположность «французу», можно изменять наклон подушки, а также ее длину. Набивка довольно мягкая, а профиль идеально повторяет форму тела. У Koleos кресло жестче, но по удобству в дальней дороге мы ставим знак равенства, так как после нескольких часов в пути водитель и передний пассажир чувствуют себя отлично и в KIA, и в Renault.

На втором ряду корейский кроссовер предлагает регулировку наклона спинок, и места хватает по всем направлениям. Кроме того, можно подвинуть сиденья вперед, тем самым увеличив пространство для седоков третьего ряда. Да-да, для Sorento Prime предусмотрена и 7-местная конфигурация, хотя взрослым людям там по большому счету делать нечего. Впрочем, при необходимости на незначительные расстояния прокатиться можно.

Диван «француза» не имеет регулировок, а на окнах нет шторок, как у соперника, зато места для ног и над головой заметно больше. Здесь есть дефлекторы обдува, удобный центральный подлокотник и два USB входа. Все это имеется и у Sorento Prime, однако путешествовать на втором ряду мы предпочли бы в Koleos – просто потому, что там просторнее.

Багажник у Renault большой и удобный, пятая дверь оснащена электроприводом. Но у KIA он еще объемнее и электропривод тоже имеется. Оба укомплектованы полноценными запасками, только у Koleos колесо находится в подполье, а у Sorento Prime – под днищем. Соответственно, у французского кроссовера оно всегда остается чистым, но в случае прокола придется вынимать поклажу. У KIA все наоборот – багажник освобождать не нужно, зато шанс не испачкаться самому при замене запасного колеса стремится к нулю.

Индивидуальные особенности

Турбодизельный двигатель под капотом Renault работает довольно плавно, хотя на холостых оборотах вибрации все же чувствуются. Разгон ровный и мощный, реакции на подачу топлива спокойные и своевременные. Если продавить педаль акселератора до пола, двигатель подаст мелодичный и не особенно громкий «голос», а трансмиссия начнет имитировать переключения передач. Тяги турбодизеля более чем достаточно для любых дорожных ситуаций. И с тормозами полный порядок.

Двигатель «корейца» не менее плавный – даже на холостых оборотах трудно догадаться, что в качестве топлива он тоже использует солярку. А разгоняется Sorento Prime еще легче и, мы бы сказали, веселее. Педаль акселератора реагирует живее, а «автомат» работой напоминает вариатор. Можно побаловаться «экономичным» и «спортивным» режимами (у Koleos есть только «экономичный»), но в целом «стандартных» настроек вполне хватает. Имеется также режим Smart, подстраивающийся под стиль езды владельца, и работает он адекватно. К тормозам, как и у соперника, никаких претензий.

На парковочных скоростях руль у KIA очень легкий и довольно острый – всего 2,7 оборота от упора до упора. Информативность при этом отличная. А с ростом темпа обратная связь становится лишь лучше. Кроссовер откликается на повороты баранки неожиданно быстро и точно для своих габаритов и массы. Вообще, ключевое слово в описании управляемости «корейца» – непринужденность. Автомобиль легко, почти не упираясь, входит в повороты, стойко держит курс на высокой скорости и свободно движется в боковом скольжении, если отключить систему стабилизации. И крены относительно невелики. Словом, отличное поведение во всех режимах движения.

Однако и Renault не промах. Его баранка не такая острая (ровно три оборота от упора до упора) и тяжелее на низких скоростях. В результате ощущения от автомобиля совсем другие – Koleos после Sorento Prime кажется сбитым и мускулистым. Несмотря на меньшую остроту рулевого управления, «француз» не менее точен в виражах, при этом меньше кренится и дарит водителю больше удовольствия за рулем.

Подвеска у Koleos плотная, поначалу даже кажется жесткой. Машина подробно повторяет профиль дорожного покрытия и потряхивает на неровностях. Но через некоторое время понимаешь, что потряхивания эти не вызывают дискомфорта. Более того, они практически не усиливаются на крупных кочках и выбоинах – энергоемкость у подвески отличная. «Лежачие полицейские» преодолеваются ходом, причем задняя подвеска отрабатывает не жестче передней, что редкость для автомобилей с высоким центром тяжести. Это значит, что на втором ряду пассажиры чувствуют себя ничуть не хуже, чем спереди.

У KIA подвеска более податливая. Благодаря этому кроссовер словно разглаживает пупырышки асфальта и прочую дорожную мелочь. Когда пересаживаешься сюда из Renault, первое время наслаждаешься мягкостью езды. Но вскоре замечаешь, что на неровностях с острыми краями, утопленных канализационных люках и выбоинах на кузов проходят жесткие удары, в то время как Koleos они практически не беспокоят. Жестко преодолеваются «корейцем» и «лежачие полицейские», особенно не нравится это задним седокам – на втором ряду плавность хода хуже, чем впереди. На наш взгляд, подвеска французского кроссовера сбалансирована лучше.

По шумоизоляции в лидерах, наоборот, Sorento Prime. У него практически отсутствует гул от шин (причем на задних сиденьях даже тише!), двигатель – тихоня, и аэродинамические шумы отлично заглушены. В Koleos выделяется гул от шин (особенно на втором ряду), и силовой агрегат работает громче.

На серьезное бездорожье на этих автомобилях лучше не съезжать. Но в случае необходимости предпочтительнее сделать это на французском кроссовере. У него больше клиренс и меньше колесная база, из-за чего геометрическая проходимость заметно лучше. Да и по грунтовке Koleos позволяет мчать с куда большей скоростью, чем корейский конкурент, потому, что, как уже говорилось, «француз» отлично держит удар, а подвеска KIA не обладает высокой энергоемкостью.

Победителя в нашем сравнении выбрать трудно, поскольку кроссоверы имеют разные потребительские свойства, рассчитанные на разных покупателей. KIA Sorento Prime обладает 7-местным салоном в некоторых комплектациях и дарит высокий комфорт на относительно ровных дорогах. Renault Koleos бывает только 5-местным, но пассажирам здесь удобнее, при этом он доставляет больше удовольствия водителю при быстрой езде и лучше подготовлен к разбитым дорогам. Так что выбор за покупателем.

Технические характеристики Renault Koleos 2.0 CDI Габариты, мм 4672х1843х1673 Колесная база, мм 2705 Диаметр разворота, м 11,4 Дорожный просвет, мм 208 Объем багажника, л 538 Снаряженная масса, кг 1742 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, куб. см 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 177/3750 Макс. момент, Нм/об/мин 380/2000 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 225/60 R18 Макс. скорость, км/ч 201 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,5 Расход топлива (средний), л/100 км 5,8 Объем бака, л 60

Технические характеристики KIA Sorento Prime 2.2 D Габариты, мм 4800х1890х1690 Колесная база, мм 2780 Диаметр разворота, м 11,36 Дорожный просвет, мм 185 Объем багажника, л 660 Снаряженная масса, кг 1842 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, куб. см 2199 Макс. мощность, л.с./об/мин 200/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 441/1750–2750 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/65 R17 Макс. скорость, км/ч 203 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,4 Расход топлива (средний), л/100 км 6,5 Объем бака, л 71