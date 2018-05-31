Автомобильный портал Motorpage
KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?

Kia Sorento Prime 2018 вид спереди
Kia Sorento Prime 2018 вид спереди
Kia Sorento Prime 2018 вид сбоку
Корейский кроссовер отлично управляется в любых режимах движения
Kia Sorento Prime 2018 салон
К качеству отделочных материалов Sorento Prime не придерешься
Kia Sorento Prime 2018 приборная панельKia Sorento Prime 2018 передние креслаKia Sorento Prime 2018 задний диванKia Sorento Prime 2018 багажное отделение
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Sorento Prime 2.2 D
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Sorento Prime 2.2 D
Renault Koleos 2017 вид спереди
Renault Koleos 2017 вид спереди
Renault Koleos 2017 вид сбоку
Тугое шасси «француза» отлично справляется с крупными неровностями
Renault Koleos 2017 салон
Большой вертикальный планшет является прерогативой дорогих комплектаций Koleos
Renault Koleos 2017 приборная панельRenault Koleos 2017 передние креслаRenault Koleos 2017 задний диванRenault Koleos 2017 багажное отделение
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Koleos 2.0 CDI
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Koleos 2.0 CDI
KIA Sorento Prime и Renault Koleos вид сзади
Оба кроссовера обладают отличными настройками шасси, но характер у них совершенно разный

Французский флагман российского модельного ряда стремится застолбить себе место на рынке, бросая вызов популярному корейскому кроссоверу

На улице из этих двоих больше внимания привлекает, безусловно, Renault Koleos благодаря необычным С-образным «отросткам» фар и атлетическим пропорциям кузова. Впрочем, и KIA Sorento Prime, во время недавнего рестайлинга получивший эффектную решетку радиатора, новые бамперы и диодные фары, выглядит отлично. Корейский кроссовер чуть больше конкурента по размерам и смотрится солиднее. Зато «француз» берет молодостью и спортивностью.

Koleos предлагается у нас с тремя силовыми агрегатами: 2- и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 144 и 171 л.с., а также с 2-литровым 177-сильным турбодизелем. Все модификации оснащаются полным приводом и бесступенчатым вариатором. Цены на начальные комплектации начинаются с 1 749 000 рублей за 2-литровую бензиновую модификацию и заканчиваются на отметке 2 219 000 рублей – за версию с турбодизелем.

Диапазон цен за начальные варианты корейского кроссовера – от 1 849 900 до 2 529 900 рублей. Первую сумму просят за переднеприводную модификацию с 2,4-литровым 188-сильным бензиновым двигателем и 6-диапазонным «автоматом», вторую – за 3,3-литровую версию (тоже бензиновую), развивающую 249 л.с., оснащенную полным приводом и 8-диапазонным «автоматом». Между ними расположились вышеописанная 188-сильная модификация (только с полным приводом) и вариант с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с., четырьмя ведущими колесами и 8-диапазонным «автоматом». Последний обойдется покупателю минимум в 2 299 900 рублей, что на 125 тыс. дороже дизельного французского конкурента. Именно дизельные модификации мы и взяли для сравнения. Посмотрим, стоит ли доплачивать за «корейца» лишние деньги.

Простор или вместимость

В салоне французского кроссовера в первую очередь обращаешь внимание на крупный планшетник в центре передней панели. Разумеется, монитор у него сенсорный, с привычным алгоритмом пользования. Экран делится на две части, чтобы, например, водитель мог следить за навигационной системой, а пассажир – выбирать музыкальные каналы. Работает все это хозяйство совсем неплохо, разве что некоторым из нас хотелось бы более быстрых откликов на касание. К эргономике в целом претензий нет. Посетуем лишь на отсутствие автоматического режима стеклоподъемников у всех дверей, кроме водительской, и выборочную подсветку кнопок. Качество сборки салона на высоте, а вот мягкого пластика маловато.

Интерьер «корейца» более классический, сенсорный экран заметно меньше, да и графика попроще. Зато отклик на нажатие моментальный, а алгоритм пользования интуитивно понятный. Так же, как и у конкурента, мультимедийная система совместима с iOS и Android. На центральной консоли у рестайлинговой версии находится беспроводная зарядка для смартфонов. Авторежим, в отличие от конкурента, есть у всех стеклоподъемников, и с ночной подсветкой клавиш порядок. По сравнению с Renault салон KIA выглядит респектабельнее и дороже благодаря большому количеству панелей из мягкого пластика. И двери у Sorento Prime закрываются с более «породистым» звуком.

Посадка за рулем обоих автомобилей достаточно высокая, кроссоверная, с широким набором регулировок сидений. У корейского соперника, в противоположность «французу», можно изменять наклон подушки, а также ее длину. Набивка довольно мягкая, а профиль идеально повторяет форму тела. У Koleos кресло жестче, но по удобству в дальней дороге мы ставим знак равенства, так как после нескольких часов в пути водитель и передний пассажир чувствуют себя отлично и в KIA, и в Renault.

На втором ряду корейский кроссовер предлагает регулировку наклона спинок, и места хватает по всем направлениям. Кроме того, можно подвинуть сиденья вперед, тем самым увеличив пространство для седоков третьего ряда. Да-да, для Sorento Prime предусмотрена и 7-местная конфигурация, хотя взрослым людям там по большому счету делать нечего. Впрочем, при необходимости на незначительные расстояния прокатиться можно.

Диван «француза» не имеет регулировок, а на окнах нет шторок, как у соперника, зато места для ног и над головой заметно больше. Здесь есть дефлекторы обдува, удобный центральный подлокотник и два USB входа. Все это имеется и у Sorento Prime, однако путешествовать на втором ряду мы предпочли бы в Koleos – просто потому, что там просторнее.

Багажник у Renault большой и удобный, пятая дверь оснащена электроприводом. Но у KIA он еще объемнее и электропривод тоже имеется. Оба укомплектованы полноценными запасками, только у Koleos колесо находится в подполье, а у Sorento Prime – под днищем. Соответственно, у французского кроссовера оно всегда остается чистым, но в случае прокола придется вынимать поклажу. У KIA все наоборот – багажник освобождать не нужно, зато шанс не испачкаться самому при замене запасного колеса стремится к нулю.

Индивидуальные особенности

Турбодизельный двигатель под капотом Renault работает довольно плавно, хотя на холостых оборотах вибрации все же чувствуются. Разгон ровный и мощный, реакции на подачу топлива спокойные и своевременные. Если продавить педаль акселератора до пола, двигатель подаст мелодичный и не особенно громкий «голос», а трансмиссия начнет имитировать переключения передач. Тяги турбодизеля более чем достаточно для любых дорожных ситуаций. И с тормозами полный порядок.

Двигатель «корейца» не менее плавный – даже на холостых оборотах трудно догадаться, что в качестве топлива он тоже использует солярку. А разгоняется Sorento Prime еще легче и, мы бы сказали, веселее. Педаль акселератора реагирует живее, а «автомат» работой напоминает вариатор. Можно побаловаться «экономичным» и «спортивным» режимами (у Koleos есть только «экономичный»), но в целом «стандартных» настроек вполне хватает. Имеется также режим Smart, подстраивающийся под стиль езды владельца, и работает он адекватно. К тормозам, как и у соперника, никаких претензий.

На парковочных скоростях руль у KIA очень легкий и довольно острый – всего 2,7 оборота от упора до упора. Информативность при этом отличная. А с ростом темпа обратная связь становится лишь лучше. Кроссовер откликается на повороты баранки неожиданно быстро и точно для своих габаритов и массы. Вообще, ключевое слово в описании управляемости «корейца» – непринужденность. Автомобиль легко, почти не упираясь, входит в повороты, стойко держит курс на высокой скорости и свободно движется в боковом скольжении, если отключить систему стабилизации. И крены относительно невелики. Словом, отличное поведение во всех режимах движения.

Однако и Renault не промах. Его баранка не такая острая (ровно три оборота от упора до упора) и тяжелее на низких скоростях. В результате ощущения от автомобиля совсем другие – Koleos после Sorento Prime кажется сбитым и мускулистым. Несмотря на меньшую остроту рулевого управления, «француз» не менее точен в виражах, при этом меньше кренится и дарит водителю больше удовольствия за рулем.

Подвеска у Koleos плотная, поначалу даже кажется жесткой. Машина подробно повторяет профиль дорожного покрытия и потряхивает на неровностях. Но через некоторое время понимаешь, что потряхивания эти не вызывают дискомфорта. Более того, они практически не усиливаются на крупных кочках и выбоинах – энергоемкость у подвески отличная. «Лежачие полицейские» преодолеваются ходом, причем задняя подвеска отрабатывает не жестче передней, что редкость для автомобилей с высоким центром тяжести. Это значит, что на втором ряду пассажиры чувствуют себя ничуть не хуже, чем спереди.

У KIA подвеска более податливая. Благодаря этому кроссовер словно разглаживает пупырышки асфальта и прочую дорожную мелочь. Когда пересаживаешься сюда из Renault, первое время наслаждаешься мягкостью езды. Но вскоре замечаешь, что на неровностях с острыми краями, утопленных канализационных люках и выбоинах на кузов проходят жесткие удары, в то время как Koleos они практически не беспокоят. Жестко преодолеваются «корейцем» и «лежачие полицейские», особенно не нравится это задним седокам – на втором ряду плавность хода хуже, чем впереди. На наш взгляд, подвеска французского кроссовера сбалансирована лучше.

По шумоизоляции в лидерах, наоборот, Sorento Prime. У него практически отсутствует гул от шин (причем на задних сиденьях даже тише!), двигатель – тихоня, и аэродинамические шумы отлично заглушены. В Koleos выделяется гул от шин (особенно на втором ряду), и силовой агрегат работает громче.

На серьезное бездорожье на этих автомобилях лучше не съезжать. Но в случае необходимости предпочтительнее сделать это на французском кроссовере. У него больше клиренс и меньше колесная база, из-за чего геометрическая проходимость заметно лучше. Да и по грунтовке Koleos позволяет мчать с куда большей скоростью, чем корейский конкурент, потому, что, как уже говорилось, «француз» отлично держит удар, а подвеска KIA не обладает высокой энергоемкостью.

Победителя в нашем сравнении выбрать трудно, поскольку кроссоверы имеют разные потребительские свойства, рассчитанные на разных покупателей. KIA Sorento Prime обладает 7-местным салоном в некоторых комплектациях и дарит высокий комфорт на относительно ровных дорогах. Renault Koleos бывает только 5-местным, но пассажирам здесь удобнее, при этом он доставляет больше удовольствия водителю при быстрой езде и лучше подготовлен к разбитым дорогам. Так что выбор за покупателем.

Технические характеристики Renault Koleos 2.0 CDI

Габариты, мм

4672х1843х1673

Колесная база, мм

2705

Диаметр разворота, м

11,4

Дорожный просвет, мм

208

Объем багажника, л

538

Снаряженная масса, кг

1742

Тип двигателя

L4, турбодизель

Рабочий объем, куб. см

1995

Макс. мощность, л.с./об/мин

177/3750

Макс. момент, Нм/об/мин

380/2000

Привод

полный

Трансмиссия

бесступенчатый вариатор

Шины спереди/сзади

225/60 R18

Макс. скорость, км/ч

201

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,5

Расход топлива (средний), л/100 км

5,8

Объем бака, л

60

Технические характеристики KIA Sorento Prime 2.2 D

Габариты, мм

4800х1890х1690

Колесная база, мм

2780

Диаметр разворота, м

11,36

Дорожный просвет, мм

185

Объем багажника, л

660

Снаряженная масса, кг

1842

Тип двигателя

L4, турбодизель

Рабочий объем, куб. см

2199

Макс. мощность, л.с./об/мин

200/3800

Макс. момент, Нм/об/мин

441/1750–2750

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

235/65 R17

Макс. скорость, км/ч

203

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,4

Расход топлива (средний), л/100 км

6,5

Объем бака, л

71

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами KIA Sorento, Renault Koleos:

KIA Sorento - обновленный kia sorento prime 2018 покоряет управляемостью
Тест драйв
15 марта 2018

KIA Sorento
"Обновленный KIA Sorento Prime покоряет управляемостью"
Renault Koleos - renault koleos 2017 ребус
Тест драйв
13 октября 2017

Renault Koleos
"Ребус"
KIA Sorento - kia sorento 2015 система премирования
Тест драйв
17 мая 2017

KIA Sorento
"Система премирования"
KIA Sorento - kia sorento 2012 словно в кино
Вторичный рынок
27 февраля 2017

KIA Sorento
"Словно в кино"
Renault Koleos - renault koleos 2014 мягкой поступью
Тест драйв
23 сентября 2016

Renault Koleos
"Мягкой поступью"

Модели в этом тест-драйве

KIA Sorento

2002 - сегодня

Поколений
6 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 5-дв.
Тест-драйвов
13 смотреть
Отзывов
2 смотреть
Технические характеристики
KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Sorento Подробности
KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Sorento - Kia Sorento 2018 вид спереди KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Sorento - Kia Sorento 2018 вид сбоку KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Sorento - Kia Sorento 2018 вид сзади KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? SorentoВсе фото

Renault Koleos

2008 - сегодня

1 699 000 руб.

Поколений
4 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 5-дв.
Тест-драйвов
10 смотреть
Отзывов
3 смотреть
Технические характеристики
KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Koleos Подробности
KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Koleos - Renault Koleos 2017 салон KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Koleos - Renault Koleos 2017 Старший по рангу KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Koleos - Renault Koleos 2017 вид спереди сбоку KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? KoleosВсе фото

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 3 2 3