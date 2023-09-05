Renault Scenic переродился

Компания Renault представила новый Scenic. Теперь модель не компактвэн, а кросовер. Автомобиль поступит в продажу в начале 2024 года

Новый Scenic сконструирован на модульной платформе CMF-EV. Его габариты составляют: 4470/1860/1570 мм. Автомобиль будет конкурировать на рынке с Volkswagen ID.4 и Hyundai Iconic. Главная отличительная особенность от этих двух моделей - более вместительный багажник. Его объем составляет 545 л, а со сложным задним рядом - 1670 л.

Scenic получил современный стильный дизайн. Бросается в глаза безрамочная решетка радиатора, выполненная из множества элементов в форме ромбов, напоминающих логотип компании. Внутри, на передней панели устанавливаются 12,3-дюймовая «приборка» и 12-дюймовый экран мультимедийной системы.

Кроссовер оснащен электрической силовой установкой. Стандартная версия получила один электромотор на передней оси. Мощность - 170 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Ёмкость аккумулятора составит 60 кВт*ч. Запас хода – 418 км (WLTP). Самое дорогое исполнение также получит один мотор, но уже мощностью 218 л.с. и 300 Нм. В данном случае батарея ёмкостью 87 кВт*ч позволит преодолеть до 610 км на одном полном заряде. Зарядить автомобиль с 15 до 80% можно будет примерно за 30 минут.

