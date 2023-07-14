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14 июл 2023

Показан новый кроссовер Renault Scenic

Показан новый кроссовер Renault Scenic
Автор фото: фирма-производитель

Renault опубликовала изображения нового электрического кроссовера Scenic E-Tech Electric, официальная премьера которого состоится через два месяца

Следует отметить, что в прошлом году компания показала концепт Scenic Vision, который лег в основу показанного кроссовера. Габариты Scenic E-Tech Electric: длина - 4490 мм., ширина - 1900 мм., высота - 1590 мм., а колесная база - 2835 мм.

Scenic E-Tech Electric сконструирован на платформе CMF-EV, которая позволяет оснастить автомобиль полным приводом. На данной платформе также сконструирован Megane E-Tech. Ожидается, что покупателю предоставят на выбор несколько электрических моторов, которые будут комплектоваться батареей емкостью 60 кВт/ч, а запас хода составит примерно 500 км по циклу WLPT.

Напомним, что семейство автомобилей Scenic состояло только из компактвэнов, а последнее поколение дебютировало в 2016 году. Дебют Scenic E-Tech Electric знаменует новый виток развития данного модельного ряда.
 

При написании новости использовалась информация:
motor, колеса

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