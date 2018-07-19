Автомобильная платформа Яндекс.Авто, объединяющая онлайн сервисы российского IT-гиганта теперь появилась и на лимитированной серии Renault Kaptur

Платформу Яндекс.Авто получила лимитированная серия кроссовера Renault Kaptur, которая получила название PLAY. Яндекс.Авто интегрирована в штатную мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, а благодаря экрану с функцией мультитач, картинку на экране можно масштабировать как на планшете или смартфоне.

Благодаря Яндекс.Авто можно строить маршруты в объезд пробок, получить доступ к Яндекс.Музыка, посмотреть прогноз погоды, найти ближайшую парковку. В систему уже устроен голосовой помощник и управление голосом.

Для доступа к онлайн сервисам Renault Kaptur PLAY оснащается 4G-модемом, причем французская компания дарит каждому покупателю пакет трафика в 3 гигабайта сроком на один год.

С запуском версии PLAY расширяется линейка персонализации интерьера Kaptur. C внешним стильным обликом перекликаются и новые элементы интерьера в красном цвете: окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, новая обивка сидений с красной прострочкой и окантовкой. Такая же прострочка есть на рулевом колесе, дверных подлокотниках, оплетке рычага коробки передач. На педалях появились алюминиевые накладки.

В числе опций для Kaptur PLAY предлагаются климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карту «свободные руки», передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, круиз-контроль и система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

Продажи Renault Kaptur PLAY стартуют 1 августа этого года.

