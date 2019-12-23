Российские «Каптюры» должны проследовать на сервис

Причиной старта сервисной кампании стала некорректная работа петель капота — во время движения он может внезапно открыться

Под отзыв попали автомобили, которые были реализованы на отечественном рынке с сентября 2015 года по настоящее время. Владельцев дефектных автомобилей уведомят по телефону или электронной почте, также можно самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв.

Всем неисправным автомобилям заменят замок капота, а также переустановят петли, чтобы избежать внезапного открытия в дальнейшем. Все ремонтные работы будут произведены бесплатно.