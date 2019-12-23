Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2019

Российские «Каптюры» должны проследовать на сервис

Российские «Каптюры» должны проследовать на сервис
Автор фото: фирма-производитель

Причиной старта сервисной кампании стала некорректная работа петель капота — во время движения он может внезапно открыться

Под отзыв попали автомобили, которые были реализованы на отечественном рынке с сентября 2015 года по настоящее время. Владельцев дефектных автомобилей уведомят по телефону или электронной почте, также можно самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв.

Всем неисправным автомобилям заменят замок капота, а также переустановят петли, чтобы избежать внезапного открытия в дальнейшем. Все ремонтные работы будут произведены бесплатно.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Kaptur

Renault Kaptur: теперь с интегрированным Яндекс.Авто

19 июля 2018
Renault Kaptur

Renault собрала 50-тысячный кроссовер Kaptur

18 декабря 2017
Renault Kaptur Extreme

Renault Kaptur получил светодиодные фары

22 августа 2017
Renault Kaptur

Renault Kaptur получил вариатор в самой дешевой версии

16 августа 2017
Renault Kaptur 2016

У российских Renault Kaptur обнаружен дефект

19 мая 2017

Renault расширяет географию продаж кроссоверов Kaptur российской сборки

01 декабря 2016

 Новости Renault Kaptur

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"

Написано новостей:

2 4 9 0 9