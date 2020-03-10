Автомобильный портал Motorpage
10 мар 2020

Renault Kaptur переедет на новую платформу

Renault Kaptur переедет на новую платформу
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault раскрыла первую информацию об обновлённом кроссовере Kaptur для российского рынка

Кроссовер получит компоненты модернизированной платформы Global Access (B0), а также 150-сильную бензиновую «турбочетвёрку» объёмом 1,33 литра, разработанную совместно с немецким концерном Daimler. Как и на Аркане, этот двигатель идёт в паре только с вариатором X-tronic.

При рестайлинге Kaptur получит ещё и решётку радиатора с хромированными вставками и новые колёсные диски. У модели также появится мультимедийная система Easy Link, которую на Аркане недавно научили обновляться «по воздуху». В Reanult пообещали новые настройки шасси и электроусилителя руля, а также расширенные возможности персонализации.  Все подробности будут известны ближе к моменту официальной презентации, которая должна состояться в течение первой половины этого года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Kaptur

Российские «Каптюры» должны проследовать на сервис

23 декабря 2019
Renault Kaptur

Renault Kaptur: теперь с интегрированным Яндекс.Авто

19 июля 2018
Renault Kaptur

Renault собрала 50-тысячный кроссовер Kaptur

18 декабря 2017
Renault Kaptur Extreme

Renault Kaptur получил светодиодные фары

22 августа 2017
Renault Kaptur

Renault Kaptur получил вариатор в самой дешевой версии

16 августа 2017
Renault Kaptur 2016

У российских Renault Kaptur обнаружен дефект

19 мая 2017

 Новости Renault Kaptur

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"
Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы
Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 8 1