Renault Kaptur переедет на новую платформу

Компания Renault раскрыла первую информацию об обновлённом кроссовере Kaptur для российского рынка

Кроссовер получит компоненты модернизированной платформы Global Access (B0), а также 150-сильную бензиновую «турбочетвёрку» объёмом 1,33 литра, разработанную совместно с немецким концерном Daimler. Как и на Аркане, этот двигатель идёт в паре только с вариатором X-tronic.

При рестайлинге Kaptur получит ещё и решётку радиатора с хромированными вставками и новые колёсные диски. У модели также появится мультимедийная система Easy Link, которую на Аркане недавно научили обновляться «по воздуху». В Reanult пообещали новые настройки шасси и электроусилителя руля, а также расширенные возможности персонализации. Все подробности будут известны ближе к моменту официальной презентации, которая должна состояться в течение первой половины этого года.