Кроссовер Reanult Kaptur, производство которого освоили в Москве в конце апреля прошлого года, стало первой моделью фрацузов, практически полностью разработанной в России. Несмотря на схожесть названия и практически идентичную переднюю часть с французским Captur, его связывает лишь схожесть произношения названия.

Кроссовер создан на платформе В0, и технически полностью повторяет Duster, но у Kaptur более молодежный облик и богатое оснащение. Машина сразу же стала очень популярной. Так что не удивительно, что в декабре этого года с конвейера московского завода сошел 50-тысячный кроссовер Renault Kaptur. Юбилейным стал белый кроссовер с полным приводом, турбодизелем и «автоматом».

Специально под запуск Renault Kaptur на Московском заводе Renault были внедрены инновационные производственные решения. Так, программа персонализации Atelier Renault является уникальной для российского рынка.

Согласно статистике, более половины покупателей выбирают версии с автоматическими трансмиссиями, более 30% продаж приходится на варианты с вариатором. Чаще всего Renault Kaptur покупают в топовой версии Style.

Во второй половине 2016 года начались экспортные поставки кроссовера в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. За это время в страны СНГ был экспортирован 2931 автомобиль.

