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16 апр 2019

Renault представил бюджетный электромобиль

Renault представил бюджетный электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Понятия «бюждетный электромобиль» до сих пор по сути не существует, однако в Renault собрались исправить это недоразумение

Собственно, компания решила воспользоваться простым рецептом, а именно: взять уже существующую «малолитражку» Kwid и оснастить ее электрической силовой установкой. Таким продуктом и является Kwid Z.E.  Интересно, что у машины нет климат-контроля и других полезных нынче опций. Ради экономии стеклоочиститель с двойным поводком имеет всего оду щётку, а на обшивках передних дверей ни единой кнопки.

Между тем, подробных технических характеристик Renault не называет, но прошлогодний концепт (сейчас показали уже предсерийную версию) обещал запас хода в 250 километров и возможность быстрой зарядки на 80% за 50 минут. Производиться K-ZE будет в Китае, а начало продаж намечено на конец года. К слову, автомобиль претендует на присутствие на рынках других регионов помимо азиатского.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РБК

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