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3 окт 2019

Входной билет в мир Renault пережил рестайлинг

Входной билет в мир Renault пережил рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

Renault представили рестайлинговую версию кроссовера Kwid. Интерьер и внешность перекроили серьезно, однако в ходовой части откровений нет

С точки зрения экстерьера новинка отличается от дорестайлинговой версии новым передним бампером, решеткой радиатора, а также двухъярусной светодиодной оптикой, причем фары головного света располагаются ниже ходовых огней. В целом дизайн обновленного Квида элементами повторяет его электрическую версию — Renault City K-ZE, которую производят и продают только в Китае.  Существенные изменения произошли в интерьере: центральная консоль обновленного Kwid лишилась полки, изменилась форма дефлекторов, руля, обновилась электронная приборная панель, которая стала цветной (у дорестайлингового Kwid она монохромная). За мультимедийные возможности отвечает новая система, поддерживающая протоколы Android Auto и Apple CarPlay.

Моторная линейка осталась прежней: машина доступна с трехцилиндровыми «атмосферниками» объемом 0,8-1,0 литра, их мощность составляет скромные 54 и 68 л.с. Работают они с 5-скоростной «механикой», более мощному двигателю на выбор полагается однодисковый «робот».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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