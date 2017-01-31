Новое поколение Rolls-Royce Phantom - Титулованная особа

Недавно представленный седан Rolls-Royce Phantom нового, восьмого, поколения претендует на титул самого роскошного автомобиля в мире

Внешность флагманской модели пересмотрена в эволюционном ключе. Однако от опытного взгляда не укроется, что седан стал компактнее: версия со стандартной колесной базой укоротилась на 77 мм. Ширина и высота при этом увеличились на 29 и 8 мм соответственно. По-прежнему доступна и длиннобазная модификация с увеличенным на 200 мм межосевым расстоянием. В результате усовершенствования алюминиевой кузовной архитектуры модель стала на 30% жестче, но при этом на 75 кг тяжелее. Догадались, за счет чего произошла прибавка в весе? Правильно, за счет дополнительной шумоизоляции. Бензиновый 6,75-литровый атмосферный V12 получил после доработки пару турбокомпрессоров и ожидаемо прибавил в производительности: он выдает 563 л.с. (+111 л.с.) и работает в связке с модернизированным 8-диапазонным «автоматом» ZF. Активная пневмоподвеска настраивает демпфирующие элементы на основании показаний стереокамеры, а задние колеса получили подруливающий алгоритм. И разумеется, флагман под завязку нашпигован электронными помощниками, а отделка салона по традиции шикарна.