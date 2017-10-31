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31 окт 2017

В России обнаружили «недоваренные» Skoda Yeti

В России обнаружили «недоваренные» Skoda Yeti
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Skoda Yeti, производство которого в России закончится в этом году, одна из самых ходовых моделей чешской компании, причем кроссоверы даже экспортировались на европейский рынок. Однако, несмотря на высокий уровень контроля и у них выявлены дефекты.

Российское отделение объявило о сервисной кампании в отношении автомобилей, проданных в этом году. Причиной отзыва транспортных средств является возможное отсутствие на левой стойке приваренного усилителя. Всего под сервисную кампанию подпало 117 автомобилей.

На сервисных станциях будет проведена «доработка левой стойки». В чем именно она будет заключаться и сколько времени займут работы, в уведомлении, которое было направлено в Росстандарт, не сказано. Естественно, все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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