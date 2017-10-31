Кроссовер Skoda Yeti, производство которого в России закончится в этом году, одна из самых ходовых моделей чешской компании, причем кроссоверы даже экспортировались на европейский рынок. Однако, несмотря на высокий уровень контроля и у них выявлены дефекты.

Российское отделение объявило о сервисной кампании в отношении автомобилей, проданных в этом году. Причиной отзыва транспортных средств является возможное отсутствие на левой стойке приваренного усилителя. Всего под сервисную кампанию подпало 117 автомобилей.

На сервисных станциях будет проведена «доработка левой стойки». В чем именно она будет заключаться и сколько времени займут работы, в уведомлении, которое было направлено в Росстандарт, не сказано. Естественно, все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

