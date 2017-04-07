Автомобильный портал Motorpage
7 апр 2017

Volkswagen хочет экспортировать кроссоверы из России

Volkswagen хочет экспортировать кроссоверы из России
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen объявил о готовности экспортировать до десяти тысяч кроссоверов Skoda Yeti, собранных в России

Но преградой для этого могут стать условия промсборки и локализации производства. Представители концерна уже обратились в Минпромторг с просьбой изменить условия для автомобилей, которые экспортируются. Для машин, собранных для российского рынка уровень локализации составляет 58,9%, но для экспортных он снижается до 43,8%, что автоматом выводит их из льготного налогообложения. В Volkswagen говорят, что связано это с тем, что в Европе действуют требования Евро-6, а в России концерн такие двигатели не производит, их придется импортировать.

В Volkswagen предложили снижать требования по локализации в зависимости от объемов экспорта уже с этого года. В случае, если предложение немецкого концерна будет принято, оно затронет также другие компании из «второй волны промсборки», такие как Ford Sollers, Renault-Nissan с АвтоВАЗ и Daimler с КамАЗ.

В Министерстве экономики идею поддержали, назвав ее соответствующей целям развития автопрома до 2020 года с точки зрения увеличения экспортных поставок. В правительстве уже разрабатывают новые условия, которые будут заключаться с автопроизводителями в виде дополнительных соглашений. В случае, если целевой уровень локализации 60%, а на экспорт направляется 10% выпускаемой продукции, то показатель снижается на 4%. Вероятнее, всего новые условия будут разработаны до июля этого года. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Skoda начала дорожные тесты следующего поколения кроссовера Yeti

21 декабря 2016

Skoda увеличит объемы производства кроссовера Yeti в России

14 сентября 2016
Skoda VisionS Concept 2016

Skoda опубликовала подробности нового поколения кроссовера Yeti

18 марта 2016

Skoda не планирует возвращать кроссовер Yeti в Россию

04 февраля 2016

Новый кроссовер от Skoda будет рассекречен уже в конце этого года

10 июля 2015
yeti

Кроссовер Skoda Yeti получил новый силовой агрегат

23 июня 2014

 Новости Skoda Yeti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2017 канонам вопреки Тест драйв
07 апреля 2017

KIA Soul
"Канонам вопреки"
Nissan Murano - nissan murano 2015 островитянин
Автопутешествия
06 апреля 2017

Nissan Murano
"Островитянин"
Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару
Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час
Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"

Написано новостей:

1 8 5 9 3