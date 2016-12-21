Чешская компания Skoda полным ходом разрабатывает новую генерацию компактного кроссовера Yeti. Сейчас первые прототипы уже вышли на дорожные тесты.

Чешский автопроизводитель готовит свою следующую крупную новинку – второе поколение компактного кроссовера Yeti. При этом, в компании настолько воодушевились мировым успехом среднеразмерного Kodiaq, что решили выполнить дизайн новинки в аналогичном стиле. По словам главного дизайнера Skoda Йозефа Кабана, второе поколение Yeti, естественно, не будет клоном Kodiaq – новинка унаследует некоторые дизайнерские решения, однако сохранит и собственные особенности.

Предполагается, что новый Yeti получит от Kodiaq новую оптику со схожим форм-фактором, похожую решетку радиатора и некоторые элементы фронтальной части кузова. В остальном же внешний вид новинки будет напоминать скорее женевский концепт-кар VisionS, который был представлен еще в марте текущего года.

По мнению некоторых экспертов, новинка будет построена на модульной платформе немецкого концерна VW AG – MQB. Таким образом, габаритная длина Yeti со сменой поколения должна вырасти с текущих 4,22 метров до, приблизительно 4,35 метров.

В качестве базового силового агрегата новому кроссоверу прочат турбированный трехцилиндровый TSI с рабочим объемом один литр и отдачей в 115 л.с.. Кроме того, в моторной гамме могут появиться более мощные «четверки» и даже гибридная силовая установка.

Серийное производство второго поколения Yeti панируется наладить на предприятии Skoda в Квасинах, Чехия, где в настоящее время собирают текущую версию кроссовера, новый Kodiaq и испанский Seat Ateca.

Официальная презентация должна состояться в рамках Международного автосалона во Франкфурте в сентябре будущего года, а на европейский рынок новый чешский кроссовер выйдет только к концу 2017 года. В России же Skoda Yeti сменит поколение только в 2018 году.