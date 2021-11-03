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3 ноя 2021

Белоруссия запрещает ввозить в свою страну автомобили Skoda

Белоруссия запрещает ввозить в свою страну автомобили Skoda
Автор фото: фирма-производитель

Машины чешской марки Skoda не будут завозиться в страну, как минимум до 4 мая 2022 года. Причина – угроза национальной безопасности.

Да, мы не смеемся. Вот выдержка из официального заявления кабинета министров страны: «Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь». Собственно, машины Skoda лишь одна позиция в этом списке. Под запрет также попали продукты немецкой компании Liqui Moly.

Интересный факт компания Skoda не так давно высказалась о намерениях прекратить спонсирование чемпионата мира по хоккею, если местом его проведения будет Белоруссия. Решение объясняли протестами после президентских выборов.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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