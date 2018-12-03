Чешская психоделика

Skoda решила привлечь внимание к своей новой модели с помощью яркого камуфляжа, который выполнен в кислотной стилистике. Получилось ярко

Речь идет о новом компактном хэтчбеке Scala, премьера которого должна состояться весной на Женевском автосалоне. Сам автомобиль был анонсирован еще в октябре, и, начиная с этого момента, компания начала регулярно выкладывать тизерные изображения.

Что касается нынешнего тизера, то его можно назвать полноценным арт-объектом, так как весь камуфляж автомобиля - это одно большое художественное полотно, выполненное в стилистике известной «стены Джона Леннона», которая находится в Праге. Собственно, сам автомобиль запечатлен на фоне этой стены, куда органично и вписался. В свою очередь, художественным процессом занимался местный стрит-арт художник, известный под псевдонимом Chemis. Он расписал автомобиль аэрозольной краской так, будто рисунки накладывались друг на друга.

Если говорить о модели в целом, то Scala станет преемником модели Rapid. В основу новой Skoda ляжет модульная платформа MQB, а моторная линейка будет состоять из трех бензиновых моторов с турбонаддувом, мощностью в 95,115 и 150 лошадиных сил. Также автомобилю будет положен и дизельный двигатель 1,6, мощностью в 115 лошадиных сил. Что касается подробностей, то они будут известны после официальной презентации.