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3 дек 2018

Чешская психоделика

Чешская психоделика
Автор фото: фирма-производитель

Skoda решила привлечь внимание к  своей новой модели с помощью яркого камуфляжа, который выполнен в кислотной стилистике. Получилось ярко

Речь идет о новом компактном хэтчбеке Scala, премьера которого должна состояться весной на Женевском автосалоне. Сам автомобиль был анонсирован еще в октябре, и, начиная с этого момента, компания начала регулярно  выкладывать тизерные изображения.

Что касается нынешнего тизера, то его можно назвать полноценным арт-объектом, так как весь камуфляж автомобиля - это  одно большое художественное полотно, выполненное в стилистике известной «стены Джона Леннона», которая находится в Праге.  Собственно, сам автомобиль запечатлен на фоне этой стены, куда органично и вписался. В свою очередь, художественным процессом занимался местный стрит-арт художник, известный под псевдонимом Chemis. Он расписал автомобиль аэрозольной краской так, будто рисунки накладывались друг на друга.

Если говорить о модели в целом, то Scala станет преемником модели Rapid.  В основу новой Skoda ляжет модульная платформа MQB,  а моторная линейка будет состоять из  трех бензиновых моторов с турбонаддувом, мощностью в 95,115 и 150 лошадиных сил. Также автомобилю будет положен и дизельный двигатель 1,6, мощностью в 115 лошадиных сил.  Что касается  подробностей, то они будут известны после официальной презентации.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor

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