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26 фев 2019

Младший "K"

Младший "K"
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda представила новый компактный кроссовер под названием Kamiq. Публичный дебют автомобиля состоится на автосалоне в Женеве 5 марта. В модельном ряду чешского бренда новинка займет место ниже Karoq и Kodiaq. Точная дата старта начала продаж пока неизвестна

Внешне автомобиль выполнен в стилистике концепта Vision X. Кроссовер получил широкую решетку радиатора, спойлер, диффузор, а также светодиодные фары с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота. Салон щеголяет интерактивной десятидюймовой панелью приборов. На выбор клиентам будут предложены различные варианты обивки салона и разные диагонали экрана мультимедийной системы.

В техническом плане автомобиль построен на платформе MQB. В моторную гамму вошел 1,0-литровый бензиновый двигатель TSI с тремя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 95 л. с. и 175 Н•м крутящего момента. Топовые версии Kamiq предложат с 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI. Мощность агрегата составляет 150 л. с. и 250 Н•м крутящего момента. Для экономии топлива водителю доступна система Active Cylinder Technology (ACT), которая автоматически отключает два цилиндра при небольшой нагрузке. В качестве некоторой альтернативы может быть предложен четырехцилиндровый дизельный двигатель объемом 1,6 литра.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, РБК

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