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30 апр 2021

Названа дата премьеры новой Skoda Fabia

Названа дата премьеры новой Skoda Fabia
Автор фото: фирма-производитель
Запишите в календари – 4 мая. Именно в этот день миру явится новая Skoda Fabia. Впрочем, все детали о машине стали известны уже заранее.
 
Да, еще до момента презентации Skoda опубликовала и тизеры внешности, и тизеры интерьера. Даже технические данные были раскрыты.  С них и начнем. Итак, новая Fabia будет базироваться на платформе MQB-A0. Длина хэтчбека составит 4107 мм, что на 110 мм больше предшественника, а размер колесной базы вырастет почти на 100мм — до 2564 миллиметров.
 
Что касается моторов, то базовая силовая установка – литровый мотор на 60 лошадиных сил. Некая золотая середина – мотор того же объема, но с наддувом мощностью в 90 лошадиных сил. Старший вариант – турбо-мотор 1.5 на 150 лошадиных сил. Пару слов внешности -  новинка позаимствует множество черт от концепта Vision RS и электрокара Enyaq.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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