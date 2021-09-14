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14 сен 2021

Новую Skoda Slavia заметили на тестах

Новую Skoda Slavia заметили на тестах

Премьера данного компактного седана должна состояться до конца нынешнего года, а пока СМИ лишь подогревают интерес к машине шпионскими фотографиями

Собственно, на днях издание Carcoops поделилось новой порцией снимков, которые были сделаны во время дорожных испытаний машины в Чехии. Машина затянута плотным камуфляжем, но общий силуэт автомобиля относит нас сразу к нескольким моделям – здесь прослеживаются черты и нового Volkswagen Virtus, и Skoda Fabia, и Skoda Rapid. Отметим, что Slavia будет носить статус глобальной модели, хотя первое время машину будут продавать лишь в Индии.

С технической стороны откровений ждать точно не стоит – в основе машины лежит платформа MQB A0,  на которой построено большинство бюджетных моделей Volkswagen и Skoda. Соответственно, агрегаты будут также стандартными - 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью 95 и 110 лошадиных сил. Венцом линейки станет мотор 1.5 с турбонаддувом (мощность 150 лошадиных сил). Все эти моторы уже встречались на упомянутых моделях вроде Fabia и Virtus.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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