Новую Skoda Slavia заметили на тестах

Премьера данного компактного седана должна состояться до конца нынешнего года, а пока СМИ лишь подогревают интерес к машине шпионскими фотографиями

Собственно, на днях издание Carcoops поделилось новой порцией снимков, которые были сделаны во время дорожных испытаний машины в Чехии. Машина затянута плотным камуфляжем, но общий силуэт автомобиля относит нас сразу к нескольким моделям – здесь прослеживаются черты и нового Volkswagen Virtus, и Skoda Fabia, и Skoda Rapid. Отметим, что Slavia будет носить статус глобальной модели, хотя первое время машину будут продавать лишь в Индии.

С технической стороны откровений ждать точно не стоит – в основе машины лежит платформа MQB A0, на которой построено большинство бюджетных моделей Volkswagen и Skoda. Соответственно, агрегаты будут также стандартными - 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью 95 и 110 лошадиных сил. Венцом линейки станет мотор 1.5 с турбонаддувом (мощность 150 лошадиных сил). Все эти моторы уже встречались на упомянутых моделях вроде Fabia и Virtus.