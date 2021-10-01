Появилась информация о новом Skoda Superb

Выпуск новой Skoda Superb, которую максимально унифицируют с Volkswagen Passat следующего поколения, начнется в 2023 году

Унификация означает, что Superb получит и бензиновые, и дизельные моторы. Варианты с гибридной и электрической силовой установкой будут также предложены, но примерно на год позже после основного дебюта модели. Отметим также, что и Passat, и Superb будут лишены версий с механической трансмиссией, так как популярность на данный агрегат сильно упала. Напомним, что нынешний Superb предлагается с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., а также с 2,0-литровым агрегатами, выдающими 190, 220 и 280 лошадиных сил.

Что касается внешности, то недавно в Skoda показали официальные дизайн-скетчи новинки. На них видно, что машина обзаведется фирменной радиаторной решеткой с крупными планками и L-образными задними фонарями. Также есть неофициальная информация о том, что автомобиль прибавит в габаритах.