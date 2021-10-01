Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2021

Появилась информация о новом Skoda Superb

Появилась информация о новом Skoda Superb
Автор фото: фирма-производитель

Выпуск новой Skoda Superb, которую максимально унифицируют с Volkswagen Passat следующего поколения, начнется в 2023 году

Унификация означает, что Superb получит и бензиновые, и дизельные моторы. Варианты с гибридной и электрической силовой установкой будут также предложены, но примерно на год позже после основного дебюта модели.  Отметим также, что и Passat, и Superb будут лишены версий с механической трансмиссией, так как популярность на данный агрегат сильно упала.  Напомним, что нынешний Superb предлагается с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., а также с 2,0-литровым агрегатами, выдающими 190, 220 и 280 лошадиных сил.

Что касается внешности, то недавно в Skoda показали официальные дизайн-скетчи новинки. На них видно, что машина обзаведется фирменной радиаторной решеткой с крупными планками и L-образными задними фонарями. Также есть неофициальная информация о том, что автомобиль прибавит в габаритах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Зачем инженерам Skoda понадобилась свекла при создании Octavia?

22 сентября 2021

Новую Skoda Slavia заметили на тестах

14 сентября 2021

Папа Римский пересел на Skoda

13 сентября 2021
Skoda Kodiaq (2022)

Представлен обновленный Skoda Kodiaq

08 сентября 2021
Skoda Enyaq iV

В Skoda готовятся к презентации нового купеобразного кроссовера

07 сентября 2021
Skoda Kodiaq (2021) вид сбоку

Стала известна базовая стоимость рестайлингого Skoda Kodiaq

16 августа 2021

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc 500 (2021) просто любовь Тест драйв
01 октября 2021

Lexus LC
"Просто любовь"
KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение
Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 2 0 1