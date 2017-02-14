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14 фев 2017

Российские продажи Skoda в январе выросли почти на полпроцента

Российские продажи Skoda в январе выросли почти на полпроцента
Автор фото: фликр.ком

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, чешская компания Skoda в январе текущего года сумела удержать свои позиции на российском рынке на прошлогоднем уровне.

Согласно отчету аналитиков Ассоциации, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей чешского автопроизводителя на российском рынке был зафиксирован на уровне 3 571 экземпляра. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года этот показатель увеличился на 0,4%.

Такие высокие результаты продаж обеспечили компании 8-ое место в январском рейтинге российского рынка. При этом, за отчетный период доля Skoda на первичном авторынке в России выросла на 0,3 процентных пункта, до 4,6%.

Наиболее популярным автомобилем у российских потребителей в модельном ряду чешского автопроизводителя, традиционно, стал лифтбек Rapid. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 1 981 экземпляр этой модели, тем самым улучшив свой прошлогодний результат на 26,9%. Стоит отметить, что растущий спрос на эту модель помог ей занять 7-ое место в рейтинге среди всех моделей, официально представленных на российском рынке.

Следом за ним идет недавно обновившееся семейство Octavia. В количественном выражении, объем продаж новых и дорестайлинговых чешских лифтбеков и универсалов по итогам месяца был зафиксирован на уровне 1 248 экземпляров. Падение этого показателя в годовом отношении составило 8,6%. В общем же зачете эта модель заняла 17-ое место.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, АвтоБизнесРевю, Автостат

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