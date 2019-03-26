Skoda Kodiaq станет пикапом

Группа из 35 студентов профессионального училища машиностроения Skoda вместе с сотрудниками технического, дизайнерского и производственного отделов марки работает над новым проектом — пикап-версией кроссовера Skoda Kodiaq

Студентам поручено превратить Kodiaq в современный пикап с экспрессивным дизайном. Выбор машины-донора в компании называют осознанным: во-первых, Kodiaq очень важная модель для марки, во-вторых, его стилистика с обилием острых граней и плоских поверхностей по-прежнему оставляет большой простор для творчества. К слову, автомобиль будет презентован уже в июле этого года.

Интересно, что предыдущей работой студентов технического училища Skoda стал кросс-кабриолет на базе компактного кроссовера Karoq. У автомобиля нет крыши, но сохранились задние двери и второй ряд сидений. Создание собственного «автомобиля мечты» — ключевой этап профессиональной подготовки в Skoda Vocational School for Mechanical Engineering в Млада-Болеславе. Традицию делать по одному студенческому концепту в год завели шесть лет назад, когда был представлен родстер Citijet, построенный на основе малолитражки Citigo.