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26 мар 2019

Skoda Kodiaq станет пикапом

Skoda Kodiaq станет пикапом
Автор фото: фирма-производитель

Группа из 35 студентов профессионального училища машиностроения Skoda вместе с сотрудниками технического, дизайнерского и производственного отделов марки работает над новым проектом — пикап-версией кроссовера Skoda Kodiaq

Студентам поручено превратить Kodiaq в современный пикап с экспрессивным дизайном. Выбор машины-донора в компании называют осознанным: во-первых, Kodiaq очень важная модель для марки, во-вторых, его стилистика с обилием острых граней и плоских поверхностей по-прежнему оставляет большой простор для творчества. К слову, автомобиль будет презентован уже в июле этого года.

Интересно, что предыдущей работой студентов технического училища Skoda стал кросс-кабриолет на базе компактного кроссовера Karoq. У автомобиля нет крыши, но сохранились задние двери и второй ряд сидений. Создание собственного «автомобиля мечты» — ключевой этап профессиональной подготовки в Skoda Vocational School for Mechanical Engineering в Млада-Болеславе. Традицию делать по одному студенческому концепту в год завели шесть лет назад, когда был представлен родстер Citijet, построенный на основе малолитражки Citigo.

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motor, 4R

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