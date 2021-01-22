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22 янв 2021

Skoda Octavia обзаведется версией Long

Skoda Octavia обзаведется версией Long
Автор фото: фирма-производитель

Китайский рынок настолько уникален, что на нам продаются автомобили, которых больше нет нигде. Пример – Skoda Octavia с удлиненной базой.

На самом деле, в Поднебесной такие машины пользуются большим спросом. Подобные метаморфозы уже происходили даже с Toyota Corolla. Зачем все это нужно китайцам? Ответ прост – считается, что чем больше машина – тем она престижнее. Что касается Skoda, то версия Pro (удлиненная) прибавит в размерах примерно шесть сантиметров, которые полностью уйдут в пространство на втором ряду.

Что касается агрегатной составляющей, то здесь все идентично европейскому аналогу. Лифтбеку в Китае достанется известный нам мотор TSI - 1,4-литровый двигатель с турбиной мощностью 150 лошадиных сил. Тандем ему составит роботизированная трансмиссия – DSG с семи ступенями.

При написании новости использовалась информация:
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