Автомобильный портал Motorpage
15 апр 2022

Skoda отзывает почти две тысячи кроссоверов в России

Skoda отзывает почти две тысячи кроссоверов в России
Автор фото: фирма-производитель
Компания Skoda объявила об отзыве 1824 кроссоверов Kodiaq, реализованных в России в 2021 году.
Дефект на первый взгляд пустяковый - на центральных стойках кузова наклеены таблички с неверным номером ОТТС. Казалось бы ничего страшного, но в будущем это может вызвать вопросы у регулирующих органов в момент перерегистрации транспортного средства или внесения изменений в его конструкцию.
 
Skoda уведомит владельцев отзываемых автомобилей о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под действие акции, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. Отметим, что последний крупный отзыв Skoda проводила в прошлом году - он касался моделей Octavia и Superb, а точнее замены на них дефектных подушек безопасности. Данная компания являлась частью мировой акции по замене пиропатронов на подушках небезызвестной фирмы Takata.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Karoq (2022)

Skoda сертифицировала обновленный Karoq для России

18 февраля 2022
Skoda Fabia Monte Carlo (2022)

Семейство Skoda Fabia пополнилось спортивной модификацией

16 февраля 2022
Skoda Kodiaq (2021)

В Россию приехал дизельный Skoda Kodiaq

03 декабря 2021
Skoda Karoq (2022)

Представлен обновленный Skoda Karoq

30 ноября 2021
Skoda Kodiaq (2021) салон

В Skoda рассказали о новинках для России

24 ноября 2021
Skoda Slavia (2022)

Представлена Skoda Slavia

18 ноября 2021

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Bentayga - bentley bentayga s (2022) сколько спортивности добавила bentley bentayga литера s Тест драйв
14 апреля 2022

Bentley Bentayga
"Сколько спортивности добавила Bentley Bentayga литера S"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"
Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем?
Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 4 4 1