Skoda отзывает почти две тысячи кроссоверов в России

Компания Skoda объявила об отзыве 1824 кроссоверов Kodiaq, реализованных в России в 2021 году.
Дефект на первый взгляд пустяковый - на центральных стойках кузова наклеены таблички с неверным номером ОТТС. Казалось бы ничего страшного, но в будущем это может вызвать вопросы у регулирующих органов в момент перерегистрации транспортного средства или внесения изменений в его конструкцию.
Skoda уведомит владельцев отзываемых автомобилей о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под действие акции, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. Отметим, что последний крупный отзыв Skoda проводила в прошлом году - он касался моделей Octavia и Superb, а точнее замены на них дефектных подушек безопасности. Данная компания являлась частью мировой акции по замене пиропатронов на подушках небезызвестной фирмы Takata.