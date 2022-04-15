Skoda отзывает почти две тысячи кроссоверов в России

Компания Skoda объявила об отзыве 1824 кроссоверов Kodiaq, реализованных в России в 2021 году.

Дефект на первый взгляд пустяковый - на центральных стойках кузова наклеены таблички с неверным номером ОТТС. Казалось бы ничего страшного, но в будущем это может вызвать вопросы у регулирующих органов в момент перерегистрации транспортного средства или внесения изменений в его конструкцию.