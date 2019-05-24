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24 май 2019

Skoda представила первый электромобиль

Skoda представила первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

В модельном рядку Skoda появился первый электрокар — хэтбчек Citigo. Он построен на агрегатах Volkswagen e-up!, однако имеет несколько важных технических отличий.

В движение Skoda Citigo приводится  установленным на передней оси электромотором, который выдает  83 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 36,8 киловатт-часа обеспечивает запас хода 265 километров и от скоростной зарядки до 80 процентов наполняется за один час.

В свою очередь донор, а именно,  Volkswagen e-up! проезжает без подзарядки лишь 160 километров по циклу NEDC. Любопытно, что разгон до 100 километров в час у Citigo занимает 12,5 секунды, максимальная скорость — 130 километров в час. По этим параметрам он идентичен Volkswagen e-up!.

 
 

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